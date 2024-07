Roma, incendio in zona Ponte Mammolo: a fuoco anche baracche

MeteoWeb

Un incendio è divampato questo pomeriggio in zona Ponte Mammolo a Roma. Le fiamme, partite dalle sterpaglie in via degli Alberini, si sono propagate fino a raggiungere alcune baracche: le cinque persone all’interno sono riuscite ad allontanarsi e una di loro che era in difficoltà è stata portata in salvo dai poliziotti presenti sul posto. Nella zona si è levata un’alta colonna di fumo visibile in tutto il quadrante. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, sono presenti diverse volanti.

