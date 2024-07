Scadenza dei farmaci: la nuova sfida per le missioni spaziali verso Marte

MeteoWeb

Le missioni spaziali verso la Luna e Marte pongono nuove sfide, tra cui quella della durata e dell’efficacia dei farmaci. Secondo uno studio pubblicato sul Nature Partner Journal Microgravity, i farmaci di prima necessità attualmente utilizzati dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) potrebbero non essere sufficienti per un viaggio di tre anni su Marte a causa delle loro date di scadenza. Questo problema è stato evidenziato dagli scienziati della Duke University School of Medicine, guidati da Daniel Buckland e Thomas E. Diaz.

Farmaci e missioni spaziali

Gli esperti affermano che antidolorifici, antibiotici, antiallergici e sonniferi potrebbero perdere efficacia durante le lunghe missioni spaziali. La stabilità e la potenza dei medicinali nello spazio, rispetto alle loro caratteristiche sulla Terra, sono ancora poco conosciute. Le radiazioni presenti nell’ambiente cosmico potrebbero infatti ridurre l’efficacia dei principi attivi contenuti nei farmaci.

I ricercatori hanno analizzato il prontuario medico dell’ISS, ipotizzando che le medicine destinate a Marte sarebbero simili e proporzionate alle scorte presenti sull’attuale stazione spaziale. Utilizzando un database internazionale delle date di scadenza dei farmaci, hanno scoperto che 54 dei 91 medicinali esaminati avevano una durata di conservazione pari o inferiore a 36 mesi. Anche nello scenario più ottimistico, circa il 60 per cento dei farmaci scadrebbe prima della conclusione di una missione su Marte, una percentuale che potrebbe salire al 98 per cento in condizioni più realistiche.

Garantire la salute degli astronauti

Diaz sottolinea l’importanza di trovare soluzioni per estendere la scadenza dei farmaci, problema che riguarda anche altre forniture essenziali come il cibo. Per missioni di lunga durata come quelle previste verso Marte, che potrebbero durare fino a tre anni, sarà fondamentale identificare prodotti con una durata di conservazione più lunga.

Buckland conclude evidenziando che, nonostante le lunghe missioni sulla ISS siano state facilitate da una comunicazione costante e in tempo reale con la Terra e dalla possibilità di inviare regolarmente provviste, per i viaggi verso Marte sarà essenziale sviluppare una strategia per garantire la salute degli astronauti. È necessario fare in modo che anche piccoli inconvenienti non diventino invalidanti per la missione.

