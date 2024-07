Scoperta di Perseverance su Marte: trovati possibili segni di vita antica

MeteoWeb

Il rover Perseverance della NASA potrebbe aver fatto una scoperta tra le più significative nella storia dell’esplorazione spaziale: segni potenziali di vita antica su Marte. I ricercatori della missione sono entusiasti per i risultati preliminari, ma mantengono un atteggiamento prudente in attesa di ulteriori analisi per confermare questa straordinaria scoperta.

Marte, la scoperta di Perseverance

Durante la sua esplorazione del Pianeta Rosso, Perseverance ha individuato una roccia di forma intrigante, simile a una punta di freccia, che potrebbe contenere indizi sulla presenza di vita microbica miliardi di anni fa, quando Marte era molto più umido di quanto non sia oggi. Questa roccia, soprannominata “Cheyava Falls“, presenta segni chimici e strutture che potrebbero essere state formate da vita microbica.

All’interno della roccia, gli strumenti di Perseverance hanno rilevato composti organici, precursori della chimica della vita come la conosciamo. Inoltre, sono state trovate vene di solfato di calcio, depositi minerali che suggeriscono la presenza di acqua — elemento essenziale per la vita — che un tempo forse scorreva attraverso la roccia.

Un altro aspetto notevole sono le numerose macchie di dimensioni millimetriche, circondate da anelli neri, che ricordano il motivo delle macchie di leopardo. Questi anelli contengono ferro e fosfato, elementi che sulla Terra sono associati a reazioni chimiche condotte da microorganismi.

David Flannery, astrobiologo dell’Università di Tecnologia del Queensland e membro del team scientifico di Perseverance, ha commentato: “Queste macchie sono una grande sorpresa. Sulla Terra, tali caratteristiche nelle rocce sono spesso collegate al record fossilizzato di microorganismi che vivevano nel sottosuolo“.

Morgan Cable, scienziata del team di Perseverance, ha aggiunto: “Non abbiamo mai visto prima queste 3 cose combinate su Marte“.

Il Cratere Jezero e Cheyava Falls

Cheyava Falls si trova ai margini di una valle fluviale antica, larga 400 metri, chiamata Neretva Vallis. Gli scienziati ipotizzano che questo antico canale sia stato scolpito in un periodo in cui l’acqua scorreva nel Cratere Jezero. Neretva Vallis si estende lungo la parete interna di questa regione. In uno scenario possibile, il fango contenente composti organici potrebbe essere stato depositato nella valle e successivamente cementato nella roccia Cheyava Falls, dove sono stati raccolti campioni da Perseverance il 21 luglio. Un secondo episodio di acqua che si infiltrava nella roccia formata avrebbe creato le vene di solfato di calcio e le macchie ad anelli neri che il team osserva oggi.

Tuttavia, le caratteristiche visibili della roccia non costituiscono una prova definitiva di vita microbica antica su Marte. È possibile, ad esempio, che il solfato di calcio osservato sia entrato nella roccia a temperature inabitabili, forse durante un evento vulcanico vicino. Le reazioni chimiche non biologiche potrebbero spiegare la formazione delle macchie ad anelli neri, ma questa è una questione ancora aperta, secondo gli scienziati.

Nicola Fox, amministratore associato della NASA presso il Science Mission Directorate, ha dichiarato: “Questo viaggio attraverso il letto del fiume Neretva Vallis è stato fruttuoso, poiché abbiamo trovato qualcosa che non abbiamo mai visto prima, il che darà ai nostri scienziati molto su cui lavorare“.

Ken Farley, project scientist di Perseverance al Caltech, ha aggiunto: “Abbiamo analizzato quella roccia con laser e raggi X e l’abbiamo fotografata letteralmente giorno e notte da ogni angolo immaginabile. Scientificamente, Perseverance ha fatto tutto ciò che poteva“.

La missione di ritorno di campioni sulla Terra

Per comprendere appieno ciò che è realmente accaduto nella valle fluviale antica miliardi di anni fa, gli scienziati sono ansiosi di studiare il campione di Cheyava Falls sulla Terra, dove potrà essere esaminato con strumenti più potenti di quelli disponibili a bordo di Perseverance.

Tuttavia, il complesso progetto di restituzione dei campioni di Marte ha incontrato molti ostacoli negli ultimi mesi, con un aumento dei costi a 11 miliardi di dollari. Attualmente, il programma prevede lanci multipli su Marte per posizionare un veicolo sul Pianeta Rosso, dopo di che Perseverance potrebbe viaggiare verso il veicolo e consegnare i campioni raccolti, oppure trasferire i campioni a un elicottero di recupero. Successivamente, un veicolo di ascesa lancerebbe i campioni in orbita, dove una navetta li raccoglierebbe e li riporterebbe sulla Terra.

La NASA ha valutato varie alternative più semplici proposte da industrie e gruppi accademici e ha assegnato contratti da 1,5 milioni di dollari a 7 aziende per esplorare tali opzioni. Anche 3 centri di ricerca dell’agenzia stanno conducendo studi in merito.

La scoperta di Cheyava Falls potrebbe rappresentare un passo fondamentale nella ricerca di vita su Marte, ma solo con ulteriori analisi e conferme potremo comprendere la reale importanza di questi risultati straordinari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.