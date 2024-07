Scoperte medievali a Piazza Armerina: riemergono tesori e segreti nella missione archeologica 2024

MeteoWeb

Nei pressi della celebre Villa del Casale, famosa per i suoi maestosi mosaici del IV secolo, emerge un affascinante ritorno al passato medievale. Durante la missione archeologica 2024, coordinata dall’Università di Bologna e giunta ora alla fase finale, è stato esplorato un villaggio che si sovrappone agli antichi resti di un latifondista di epoca tardoantica, svelando un’insospettata complessità storica.

Ritrovamenti straordinari

Tra i reperti più significativi rinvenuti nelle abitazioni del X-XII secolo spiccano due rari amuleti islamici, uno in bronzo e l’altro in piombo, il cui valore storico è accentuato da un’incisione coranica su uno di essi. Questi ritrovamenti testimoniano la presenza e l’influenza degli Arabi nel villaggio durante il periodo che precedette la conquista normanna.

Oltre agli amuleti, gli scavi hanno portato alla luce diverse strutture, tra cui una casa dotata di anfore e grandi orci senza coperchio, indicativi dell’attività quotidiana e della preparazione dei cibi nell’antichità medievale. Non solo: lo scheletro di un individuo è stato individuato, destinato a essere studiato per svelarne dettagli biologici e culturali cruciali per comprendere la vita nel basso Medioevo siciliano.

L’impegno della Summer School di Archeologia

La campagna di scavi fa parte integrante della Summer School internazionale di archeologia ArchLABS, promossa dall’Università di Bologna e dal CNR-ISPC, con il supporto del Parco archeologico di Morgantina e della Villa del Casale. Quest’anno, l’evento ha coinvolto istituzioni accademiche e ricercatori da tutto il mondo, culminando in una open house che ha consentito alla comunità locale e ai turisti di immergersi nell’antica storia di Piazza Armerina.

Con il supporto della Soprintendenza di Enna e il patrocinio del Comune, i risultati degli scavi promettono ulteriori rivelazioni sul grande edificio monumentale che preesisteva alla villa tardoantica, gettando nuova luce sulla ricca storia di questa affascinante regione siciliana.

Il lavoro archeologico, integrando tecniche tradizionali con approcci digitali avanzati, continua a esplorare e preservare il patrimonio culturale di Piazza Armerina, rendendo possibile una comprensione più profonda delle sue radici storiche.

