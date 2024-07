Scoperti due nuovi insetti intitolati ai tennisti Federer e Nadal

MeteoWeb

Nel mondo dello sport, Rafael Nadal e Roger Federer sono già considerati due delle più grandi icone del tennis moderno. Tuttavia, il loro impatto ora si estende oltre i confini dei campi da tennis, arrivando fino al regno della scienza. Due nuove specie di insetti sono state recentemente scoperte e nominate in loro onore: Troporhogas rogerfedereri e Troporhogas rafaelnadali. Questa affascinante scoperta è stata condotta da un team di ricercatori dell’Unità di Ricerca sull’Ecologia Integrata degli Insetti dell’Università di Chulalongkorn, in Thailandia.

I due animali identificati

Il team, guidato dalla dottoressa Buntika Areekul Butcher, ha descritto le nuove specie di vespe parassite in un articolo pubblicato sulla rivista zoologica open access ZooKeys. Le Troporhogas rogerfedereri e Troporhogas rafaelnadali sono vespe parassite, le cui larve si nutrono dall’interno dei loro ospiti, un comportamento comune a molte vespe della famiglia Braconidae. Questa scoperta non solo contribuisce alla conoscenza della biodiversità entomologica, ma rende omaggio a due leggende del tennis, celebrando la loro grandezza anche fuori dal contesto sportivo.

Entrambe le vespe misurano circa 6 millimetri di lunghezza e presentano un caratteristico pattern di colori che include nero, bianco e arancione. Sono state scoperte in due parchi nazionali di grande importanza ecologica in Thailandia: Khao Yai e Khao Sok. Questi parchi non sono solo popolari tra i turisti per la loro bellezza naturale, ma sono anche habitat cruciali per una vasta gamma di specie, rendendoli luoghi ideali per nuove scoperte scientifiche.

L’omaggio ai tennisti

La decisione di nominare queste nuove specie in onore di Federer e Nadal riflette: “Come proclamano i loro nomi, onorano i grandi del tennis Roger Federer e Raphael Nadal, che sebbene concorrenti in campo hanno fatto parte anche della stessa squadra di doppio. Inoltre, due degli autori sono grandi fan sia di Roger che di Rafa“, ha spiegato la dottoressa Butcher. Questa mossa sottolinea il legame tra sport e scienza, dimostrando come l’ispirazione possa provenire da settori inaspettati.

La scoperta di nuove specie è fondamentale per la comprensione e la conservazione della biodiversità. Le vespe parassite, in particolare, giocano un ruolo cruciale negli ecosistemi come agenti di controllo biologico naturale, contribuendo a mantenere l’equilibrio tra specie preda e predatori. Studi come quello condotto dall’Università di Chulalongkorn aiutano a gettare luce su questi complessi rapporti ecologici e a promuovere la conservazione degli habitat naturali.

