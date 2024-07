Scoperto un imponente “super Giove” nel vicinato cosmico della Terra | VIDEO

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha recentemente fatto una scoperta astronomica di portata rivoluzionaria, che potrebbe riscrivere le nostre conoscenze sui sistemi planetari vicini alla Terra. Le sue avanzate capacità di osservazione hanno permesso di catturare immagini dirette di un esopianeta di dimensioni colossali, un “super Giove“, che orbita attorno a Epsilon Indi A, una stella di tipo solare situata a una distanza relativamente prossima, di soli 3,6 parsec, ovvero circa 11,7 anni luce, dal nostro pianeta.

Epsilon Indi A: la Stella che ha guidato la scoperta

Epsilon Indi A è una stella di sequenza principale, una tipologia di stella che brucia idrogeno attraverso la fusione nucleare, simile al nostro Sole ma con caratteristiche distinte. Classificata come una nana arancione, Epsilon Indi A presenta una temperatura superficiale leggermente inferiore a quella del Sole, che è una nana gialla di tipo G. Questa differenza nella temperatura e nella classificazione spinge gli astronomi a studiare attentamente tali stelle, poiché potrebbero ospitare sistemi planetari con dinamiche diverse rispetto a quelli osservati intorno a stelle simili al Sole.

La sua distanza relativamente vicina dalla Terra ha reso Epsilon Indi A un oggetto di grande interesse per gli astronomi, che da tempo sospettavano la presenza di pianeti giganti in orbita attorno ad essa. Tuttavia, fino ad ora, le indagini si erano basate su misurazioni indirette e teorie, senza prove concrete di un esopianeta di grandi dimensioni. L’arrivo delle osservazioni dirette, grazie al JWST, ha finalmente colmato questo vuoto, offrendo una visione chiara e dettagliata della presenza di un pianeta gigante nel sistema di Epsilon Indi A.

“Le nostre precedenti osservazioni di questo sistema sono state misurazioni più indirette della stella, che in realtà ci hanno permesso di vedere in anticipo che probabilmente c’era un pianeta gigante in questo sistema che tirava la stella“, ha detto il membro del team Caroline Morley dell’Università del Texas ad Austin. “Ecco perché il nostro team ha scelto questo sistema per osservare prima con Webb“. “Questa scoperta è emozionante perché il pianeta è abbastanza simile a Giove: è un po’ più caldo ed è più massiccio, ma è più simile a Giove di qualsiasi altro pianeta che è stato fotografato finora“, ha aggiunto l’autrice principale Elisabeth Matthews del Max Planck Institute for Astronomy in Germania.

La scoperta del pianeta gigante Eps Ind Ab

La recente scoperta del JWST ha rivelato un pianeta gigante con caratteristiche straordinarie, un vero e proprio “super Giove” che supera di oltre sei volte la massa del nostro Giove. Le immagini ottenute mostrano un pianeta che si distingue per la sua notevole luminosità, un fenomeno dovuto probabilmente alla sua grandezza e alla riflessione della luce stellare. Nonostante questa luminosità, il pianeta si presenta con una temperatura piuttosto bassa, circa 275 K, che equivale a circa -2°C. Questo lo colloca nella categoria dei pianeti freddi, in netto contrasto con i pianeti più caldi che spesso si osservano in orbite più prossime alle loro stelle ospiti.

“Gli astronomi hanno immaginato pianeti in questo sistema per decenni; i pianeti immaginari in orbita attorno a Epsilon Indi sono stati i siti di episodi di Star Trek, romanzi e videogiochi come Halo“, ha aggiunto Morley. “È emozionante vedere un pianeta lì e iniziare a misurarne le proprietà“.

Attualmente, Eps Ind Ab si trova a circa 15 unità astronomiche (AU) dalla sua stella ospite, con 1 AU che corrisponde alla distanza media tra la Terra e il Sole. Questa distanza indica un’orbita molto più ampia rispetto a quella dei pianeti del nostro sistema solare, suggerendo un periodo orbitale che potrebbe durare diversi decenni. Le osservazioni dirette hanno permesso di determinare con maggiore precisione queste caratteristiche, fornendo una base solida per ulteriori studi e analisi del pianeta e del suo sistema.

“Anche se ci aspettavamo di fotografare un pianeta in questo sistema, perché c’erano indicazioni di velocità radiale della sua presenza, il pianeta che abbiamo trovato non è quello che avevamo previsto“, ha condiviso Matthews. “È circa due volte più massiccio, un po’ più lontano dalla sua stella, e ha un’orbita diversa da quella che ci aspettavamo. La causa di questa discrepanza rimane una questione aperta. Anche l’atmosfera del pianeta sembra essere un po’ diversa dalle previsioni del modello. Finora abbiamo solo poche misurazioni fotometriche dell’atmosfera, il che significa che è difficile trarre conclusioni, ma il pianeta è più debole del previsto a lunghezze d’onda più corte“.

La riassegnazione del nome

L’osservazione di Eps Ind Ab ha avuto un impatto significativo sulle teorie precedenti riguardanti il sistema planetario di Epsilon Indi A. Le proprietà del pianeta appena scoperto sono notevolmente diverse da quelle previste per un ipotetico “pianeta b“, che era stato ipotizzato in studi precedenti. Queste discrepanze hanno portato i ricercatori a rivedere le loro precedenti ipotesi e a riassegnare il nome b al nuovo pianeta scoperto.

Pertanto, Eps Ind Ab è ora il nome ufficiale per questo gigante planetario. La scoperta implica anche che, probabilmente, Eps Ind Ab potrebbe essere l’unico pianeta gigante presente nel sistema di Epsilon Indi A, una conclusione che offre nuove prospettive per la comprensione della formazione e della composizione di sistemi planetari simili. Questa riassegnazione dei nomi e la conferma della presenza di un unico pianeta gigante aiutano a chiarire la configurazione del sistema, fornendo una visione più accurata della sua struttura e delle sue dinamiche.

“I pianeti freddi sono molto deboli e la maggior parte della loro emissione avviene nel medio infrarosso“, ha spiegato Matthews. “Webb è ideale per condurre l’imaging nel medio infrarosso, che è estremamente difficile da fare da terra. Avevamo anche bisogno di una buona risoluzione spaziale per separare il pianeta e la stella nelle nostre immagini, e il grande specchio Webb è estremamente utile in questo aspetto“.



Il successo della scoperta di Eps Ind Ab mette in luce il ruolo fondamentale delle tecnologie avanzate nella ricerca astronomica. Il JWST, con le sue capacità osservazionali senza precedenti, ha permesso di ottenere immagini dirette di un pianeta lontano, superando le limitazioni dei telescopi precedenti che si basavano principalmente su metodi indiretti.

