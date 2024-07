Scuola, Progetto PCTO: l’informatica e le scienze della Terra, un binomio fondamentale

MeteoWeb

Appena concluso il progetto di formazione PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), curato dalla Sezione di Milano dell’INGV, per le classi quarte, con indirizzo informatico, dell’Istituto Tecnico Tecnologico E. Molinari di Milano. Al progetto hanno partecipato 12 ragazzi, molto motivati, che hanno lavorato in gruppo sotto la guida del personale dell’INGV.

Durante il tirocinio sono state affrontate diverse tematiche per far comprendere agli studenti il ruolo dell’informatica all’interno di un istituto di ricerca e sono state presentate specifiche applicazioni nell’ambito delle scienze della Terra. In particolare, è stata sottolineata l’importanza della sicurezza informatica per una rete di computer e il ruolo dei sistemi informatici nella trasmissione e nell’archiviazione di dati sismici.

I lavori svolti durante il tirocinio hanno riguardato:

la sicurezza informatica, attraverso la realizzazione di un prototipo di infrastruttura di rete e relativi servizi per gli utenti e l’utilizzo di opportuni strumenti per proteggere la stessa da attacchi informatici.

l’utilizzo di un protocollo (SNMP – Simple Network Management Protocol) per monitorare il funzionamento di un router remoto collegato ad una stazione sismica.

la realizzazione di applicativi Python per analisi di base di dati sismologici, lo sviluppo di procedure automatizzate per lo scarico e il processamento di segnali sismici e il confronto fra diversi cataloghi di terremoti mediante la produzione di grafici rappresentativi

Il tirocinio si è concluso con la preparazione da parte degli studenti di una presentazione e/o relazione di attività come sintesi del lavoro e la consegna in formato digitale sia della relazione che delle procedure di calcolo sviluppate. Inoltre è stata organizzata una tavola rotonda di discussione che ha visto coinvolti tutor e studenti per un confronto su quanto fatto, quanto appreso di nuovo e cosa poter migliorare per il futuro.

Tutto il materiale di studio farà parte del fascicolo scolastico degli studenti e sarà oggetto di discussione nel futuro esame di Stato, di cui il PCTO è parte integrante.

