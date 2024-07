“Se non ti porto non parto”, lo spot della Polizia contro l’abbandono degli animali

MeteoWeb

“Basta veramente poco: non partire senza di loro #senontiportononparto“: è il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, diffuso sui canali social e sul sito istituzionale, per combattere questo fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva fa registrare un forte aumento di casi. “Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine“, sottolinea la Polizia di Stato.

