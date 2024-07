Siccità in Sicilia: il caos informativo aumenta il panico e fa schizzare i prezzi dell’acqua

MeteoWeb

La Sicilia sta affrontando un’emergenza siccità che, oltre a mettere a dura prova le risorse idriche dell’isola, ha scatenato un caos informativo che aggrava ulteriormente la situazione. Federconsumatori lancia un grido d’allerta, sottolineando come la confusione crescente tra i cittadini rischi di alimentare una crisi economica e sociale legata all’acqua.

Il panico della disinformazione sulla siccità

Al centro della polemica c’è un paradosso allarmante: mentre le fonti ufficiali e le notizie si accavallano e si contraddicono, i cittadini si trovano costretti a pagare prezzi esorbitanti per l’acqua fornita dalle autobotti private. Federconsumatori punta il dito contro l’abbondanza di informazioni incontrollate che, invece di chiarire la situazione, contribuiscono a creare panico tra la popolazione.

“L’emergenza siccità 2024 in Sicilia è sempre più accompagnata da un’emergenza informazioni, che non consiste in una carenza d’acqua potabile ma in un’abbondanza di notizie incontrollate,” spiega Federconsumatori. La situazione è peggiorata con l’annuncio di un razionamento dell’acqua a Palermo, poi sospeso grazie all’intervento del Presidente della Regione, Renato Schifani. A questo si aggiungono notizie paradossali, come la proposta di trasferire pesci tra laghi per permettere l’utilizzo delle acque svuotate per l’agricoltura, e la presenza incerta della nave cisterna Ticino, che ha finalmente approdato a Licata con un carico d’acqua, la cui origine è stata oggetto di dubbi.

Federconsumatori sottolinea la complessità della situazione con la proposta di utilizzare mini dissalatori portatili di Veolia e la nave dissalatore Attilio Ievoli Jr di Marnavi Spa, la quale fornisce acqua alle isole Eolie ma sembra non rientrare nei piani per la crisi idrica siciliana. Tutto questo è aggravato dalla polemica tra il Presidente Schifani e Nello Musumeci, attuale Ministro della Protezione Civile, sulla gestione dei fondi per l’emergenza.

Il Presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, dichiara: “La disinformazione è uno dei pilastri sui quali si basa ogni emergenza che si rispetti“. Secondo La Rosa, il panico generato dalla disinformazione favorisce chi specula sulla crisi, aumentando i costi per le autobotti e complicando la vita dei cittadini, anche nelle aree meno colpite.

Chiarezza sulla situazione dell’acqua

Federconsumatori Sicilia fa appello alla Regione per una maggiore chiarezza sulla situazione dell’acqua. È fondamentale che i cittadini siano informati sui lavori in corso, sui tempi di completamento e sulle eventuali riduzioni di pressione e disponibilità dell’acqua. Parallelamente, l’associazione invita gli abitanti a conservare tutta la documentazione riguardante le forniture di acqua, comprese bollette e documenti di trasporto delle autobotti, e a effettuare frequenti auto letture dei contatori.

“In passato abbiamo dovuto aiutare moltissimi siciliani alle prese con bollette pazze, anche dell’acqua,” spiega La Rosa, ricordando il caso dell’Eas, l’ente pubblico fallito che è stato multato per oltre 1 milione di euro dopo gli esposti di Federconsumatori all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm).

La situazione rimane critica e la chiarezza è fondamentale per evitare ulteriori disagi e ingiustizie ai danni dei cittadini. In un contesto di emergenza idrica e confusione informativa, è essenziale che le autorità competenti agiscano con trasparenza e competenza per garantire un’efficace gestione delle risorse idriche e prevenire speculazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.