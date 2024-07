Sicilia, coppia belga accusa malore nella Riserva di Cavagrande del Cassibile: soccorsi | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di sabato 13 luglio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, su allertamento della Centrale Operativa 118 hanno raggiunto Contrada Stallaini, nel territorio di Noto, per il recupero di due turisti di origini belghe colti da malore lungo il percorso che porta alla sottostante zona dei laghetti.

La squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme al SAGF della Guardia di Finanza e al personale del Demanio Forestale, ha intercettato i due, una donna ed un uomo, che, stremati dalla fatica in fase di risalita dalla vallata, sia per il forte caldo sia per le caratteristiche del sentiero ripido e impervio, entrambi colti da malore non riuscivano a proseguire autonomamente.

Valutate le condizioni dei due malcapitati, si è provveduto alla loro idratazione e ad accompagnarli fuori dal sentiero, per essere affidati ai sanitari del 118 presenti sul posto con due ambulanze.

In queste giornate torride, con temperature particolarmente elevate, i rischi di disidratazione, affaticamento e colpi di calore sono estremamente frequenti. Preveniamoli, portando sempre con noi una corretta scorta di acqua ed evitando, durante le nostre gite per quanto possibile, le ore più calde della giornata e i sentieri privi di ombra, di vegetazione o di punti lungo il percorso dove potersi riparare dal sole.

