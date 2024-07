Smartphone e radiazioni: ecco i 20 modelli più pericolosi

MeteoWeb

Quando si parla di acquisto di smartphone, il dibattito si concentra solitamente su aspetti come le prestazioni, la fotocamera, la durata della batteria e il prezzo. Tuttavia, un aspetto che spesso passa inosservato è la quantità di radiazioni emesse dagli smartphone stessi. Anche se gli smartphone sono progettati per rimanere all’interno dei limiti legali di esposizione, ci sono differenze significative tra i vari modelli. Un recente studio condotto dall’Istituto Federale per la Radioprotezione tedesco (BfS) ha evidenziato i telefoni con le emissioni di radiazioni più elevate sul mercato.

Smartphone e radiazioni

Gli smartphone utilizzano onde radio per le comunicazioni mobili e, come qualsiasi altro dispositivo con antenne, emettono radiazioni a radiofrequenza (RFR). Queste radiazioni sono necessarie per il funzionamento del dispositivo, ma il loro impatto sulla salute umana è oggetto di continua ricerca. L’organo regolatore, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), ha stabilito un limite massimo di esposizione di 2 W/kg per prevenire effetti negativi sulla salute.

Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) è il termine tecnico utilizzato per misurare l’esposizione alle radiazioni. Il SAR indica la quantità di energia delle radiazioni assorbita dal corpo e si esprime in watt per chilogrammo (W/kg). Ci sono due misurazioni principali:

SAR sull’orecchio : Questa misura viene presa quando il telefono è a contatto con l’orecchio durante una chiamata. È un indicatore della radiazione che il corpo riceve direttamente.

: Questa misura viene presa quando il telefono è a contatto con l’orecchio durante una chiamata. È un indicatore della radiazione che il corpo riceve direttamente. SAR sul corpo: Questa misura viene presa quando il telefono è a una distanza di 50 cm dal corpo, ad esempio quando il telefono è tenuto in tasca o nella borsa.

Perché è importante conoscere il SAR degli smartphone?

La conoscenza del SAR è particolarmente rilevante per chi utilizza frequentemente il telefono o per chi è preoccupato per le possibili implicazioni sulla salute. Anche se gli studi scientifici non hanno confermato un legame diretto tra le radiazioni a radiofrequenza e malattie come i tumori, è prudente essere informati sui livelli di esposizione. Inoltre, i dati del BfS possono aiutare i consumatori a fare scelte più informate.

I 20 smartphone più pericolosi

L’Istituto Federale per la Radioprotezione tedesco ha recentemente pubblicato una lista aggiornata degli smartphone con le più alte emissioni di radiazioni. Ecco una panoramica dettagliata dei modelli con i valori più elevati di SAR, suddivisi in base ai valori di SAR sull’orecchio e sul corpo.

Alcatel IDOL 5

SAR sull’orecchio: 1,59 W/kg

SAR sul corpo: 1,75 W/kg

Questo modello, ormai fuori produzione, era noto per le sue alte emissioni. Alcatel ha successivamente ridotto i livelli di radiazioni nei modelli successivi.

Allview P7 Pro

SAR sull’orecchio: 1,82 W/kg

SAR sul corpo: ND

Nonostante non siano disponibili dati sul SAR sul corpo, il valore elevato dell’orecchio lo colloca tra i modelli più problematici. Attualmente è ancora in produzione.

Asus ROG Phone 6

SAR sull’orecchio: 1,54 W/kg

SAR sul corpo: 1,59 W/kg

Parte della serie ROG di Asus, conosciuta per le sue elevate prestazioni e, di conseguenza, anche per le radiazioni relativamente alte.

Asus ROG Phone 7

SAR sull’orecchio: 1,46 W/kg

SAR sul corpo: 1,58 W/kg

Successore del ROG Phone 6, con valori di SAR leggermente ridotti, ma ancora tra i più alti sul mercato.

Asus Zenfone 10

SAR sull’orecchio: 1,58 W/kg

SAR sul corpo: 1,42 W/kg

Un modello di punta di Asus che combina performance avanzate con emissioni di radiazioni relativamente elevate.

Doro 5516

SAR sull’orecchio: 1,03 W/kg

SAR sul corpo: 1,74 W/kg

Questo telefono è progettato per una fascia di mercato diversa, ma presenta valori elevati di SAR sul corpo.

Honor 8

SAR sull’orecchio: 1,50 W/kg

SAR sul corpo: 1,69 W/kg

Modello più vecchio di Honor che ha visto un aggiornamento nelle specifiche di radiazioni nei modelli successivi.

HTC U12 Life

SAR sull’orecchio: 1,48 W/kg

SAR sul corpo: 1,60 W/kg

Questo modello di HTC presenta emissioni elevate, in linea con le specifiche di altri dispositivi della stessa fascia.

Lenovo B Smartphone

SAR sull’orecchio: 1,56 W/kg

SAR sul corpo: 1,71 W/kg

Lenovo ha adottato misure per ridurre le emissioni di radiazioni nei modelli successivi, ma il Lenovo B è tra i più alti.

Microsoft / Nokia Lumia 630

SAR sull’orecchio: 1,51 W/kg

SAR sul corpo: 1,52 W/kg

Un dispositivo Nokia che, pur rispettando i limiti di legge, presenta livelli di radiazioni relativamente alti.

Motorola Edge

SAR sull’orecchio: 1,79 W/kg

SAR sul corpo: 1,68 W/kg

Motorola Edge, pur essendo molto popolare, ha emissioni di radiazioni superiori rispetto ad altri modelli della stessa categoria.

Nokia 6300

SAR sull’orecchio: 1,09 W/kg

SAR sul corpo: 1,77 W/kg

Anche se il SAR sull’orecchio è relativamente basso, le emissioni sul corpo sono tra le più alte.

OnePlus 6T

SAR sull’orecchio: 1,55 W/kg

SAR sul corpo: 1,27 W/kg

Questo modello di OnePlus combina buone prestazioni con un SAR più alto sull’orecchio rispetto alla media.

Samsung Galaxy A30s Dual SIM

SAR sull’orecchio: 1,05 W/kg

SAR sul corpo: 1,54 W/kg

Un modello di fascia media di Samsung con emissioni di radiazioni più elevate sul corpo.

Samsung Galaxy S22

SAR sull’orecchio: 1,21 W/kg

SAR sul corpo: 1,59 W/kg

Tra i modelli di punta di Samsung, il Galaxy S22 ha emissioni di radiazioni superiori rispetto ad altri smartphone della stessa gamma.

Samsung Galaxy Z Fold4

SAR sull’orecchio: 1,30 W/kg

SAR sul corpo: 1,51 W/kg

Il Galaxy Z Fold4, con il suo design pieghevole innovativo, ha valori di SAR elevati sia sull’orecchio che sul corpo.

Telekom T Phone Pro

SAR sull’orecchio: 1,76 W/kg

SAR sul corpo: 1,87 W/kg

Questo modello ha i valori più alti di SAR sia sull’orecchio che sul corpo, ed è piuttosto raro sul mercato

Wiko Jerry3

SAR sull’orecchio: 1,61 W/kg

SAR sul corpo: 1,15 W/kg

Un dispositivo entry-level con un SAR elevato sull’orecchio e inferiore sul corpo.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

SAR sull’orecchio: 1,56 W/kg

SAR sul corpo: 1,56 W/kg

Nonostante la sua avanzata tecnologia 5G, il Mi Mix 3 5G ha emissioni di radiazioni superiori alla media.

ZTE Axon 11 5G

SAR sull’orecchio: 1,59 W/kg

SAR sul corpo: ND

Un altro modello 5G con valori di SAR elevati, ma con dati non disponibili per le emissioni sul corpo.

Come consultare i dati di SAR?

È cruciale notare che, sebbene i modelli elencati abbiano valori di SAR superiori, tutti rispettano i limiti legali stabiliti per l’esposizione alle radiazioni. Tuttavia, i dati del BfS forniscono una visione utile per i consumatori preoccupati per l’esposizione prolungata o intensa.

In generale, i livelli di SAR degli smartphone sono regolati per garantire che non superino soglie considerate sicure. Tuttavia, con l’aumento dell’uso dei dispositivi mobili e l’adozione di nuove tecnologie come il 5G, è importante monitorare continuamente i dati e aggiornare le proprie scelte di acquisto basandosi su informazioni aggiornate.

L’Istituto Federale per la Radioprotezione tedesco (BfS) mette a disposizione degli utenti un database online accessibile gratuitamente dove è possibile verificare le emissioni di radiazioni di migliaia di smartphone. Questo strumento è utile per chi desidera controllare i livelli di SAR dei dispositivi che si stanno considerando per l’acquisto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.