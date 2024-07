La funzione cognitiva dei nottambuli è “superiore” a quella dei mattinieri: studio sfida gli stereotipi sul sonno

MeteoWeb

L’idea che i nottambuli che non vanno a letto prima delle prime ore del mattino facciano fatica a fare qualsiasi cosa durante il giorno potrebbe dover essere rivista. A quanto pare, restare svegli fino a tardi potrebbe essere positivo per la nostra potenza cerebrale, poiché la ricerca suggerisce che le persone che si identificano come nottambuli potrebbero essere più sveglie di quelle che vanno a letto presto.

I ricercatori guidati da accademici dell’Imperial College di Londra hanno studiato i dati dello studio UK Biobank su oltre 26.000 persone che avevano completato test di intelligenza, ragionamento, tempo di reazione e memoria. Hanno quindi esaminato in che modo la durata del sonno, la qualità e il cronotipo (che determina a che ora del giorno ci sentiamo più vigili e produttivi) dei partecipanti influenzavano le prestazioni cerebrali. Hanno scoperto che coloro che restano svegli fino a tardi e coloro classificati come “intermedi” avevano “funzioni cognitive superiori“, mentre le “allodole mattutine” avevano i punteggi più bassi.

Andare a letto tardi è fortemente associato ai tipi creativi. Artisti, autori e musicisti noti per essere nottambuli includono Henri de Toulouse-Lautrec, James Joyce, Kanye West e Lady Gaga.

L’importanza della durata del sonno

Ma mentre politici come Margaret Thatcher, Winston Churchill e Barack Obama sembravano prosperare con poco sonno, lo studio ha scoperto che la durata del sonno è importante per la funzionalità cerebrale, con coloro che dormono tra le sette e le nove ore ogni notte che ottengono risultati migliori nei test cognitivi.

La Dott.ssa Raha West, autrice principale e ricercatrice clinica presso il Dipartimento di chirurgia e cancro dell’Imperial College di Londra, ha affermato: “sebbene comprendere e lavorare con le proprie tendenze naturali del sonno sia essenziale, è altrettanto importante ricordare di dormire solo il necessario, né troppo a lungo né troppo poco. Questo è fondamentale per mantenere il cervello sano e funzionante al meglio”.

Il Prof. Daqing Ma, co-responsabile dello studio, anch’egli del dipartimento di chirurgia e cancro dell’Imperial, ha aggiunto: “abbiamo scoperto che la durata del sonno ha un effetto diretto sulla funzione cerebrale e crediamo che gestire in modo proattivo i modelli di sonno sia davvero importante per potenziare e salvaguardare il modo in cui funziona il nostro cervello”.

Alcuni esperti invitano alla cautela

Ma alcuni esperti hanno invitato alla cautela nell’interpretazione dei risultati. Jacqui Hanley, responsabile dei finanziamenti per la ricerca presso l’Alzheimer’s Research UK, ha affermato: “senza un quadro dettagliato di ciò che accade nel cervello, non sappiamo se essere una persona “mattiniera” o “serale” influisce sulla memoria e sul pensiero, o se un declino cognitivo sta causando cambiamenti nei modelli di sonno”.

Jessica Chelekis, esperta di sonno presso la Brunel University di Londra, ha affermato che ci sono “importanti limitazioni” nello studio poiché la ricerca non ha tenuto conto del livello di istruzione o non ha incluso l’ora del giorno in cui sono stati condotti i test cognitivi nei risultati. Il valore principale dello studio è stato quello di sfidare gli stereotipi sul sonno, ha aggiunto.

