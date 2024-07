SpaceX prepara il 5° volo di Starship: nuova pietra miliare in vista | VIDEO

MeteoWeb

Il prossimo test del megarazzo Starship di SpaceX potrebbe segnare una nuova pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, stando a quanto suggerito da un video pubblicato dall’azienda di Elon Musk. Il filmato ha offerto un’anticipazione intrigante di ciò che potrebbe avvenire durante il 5° volo.

Pietra miliare per Super Heavy

Il video, che ripercorre le fasi cruciali del test del 6 giugno, mostra immagini dell’accensione, del decollo, della separazione dei booster e dei rientri atmosferici del secondo stadio di Starship e del suo booster Super Heavy. Tuttavia, è l’animazione alla fine del video che ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori: Super Heavy viene mostrato mentre atterra sulla torre di lancio di Starship, nota come “Mechazilla,” con le scritte “Next up” e “Flight 5”.

Il piano di SpaceX

Questo suggerisce che SpaceX intende tentare di catturare il booster durante il prossimo test di volo. La cattura del Super Heavy sulla torre di lancio permetterebbe di rinnovare e rilanciare il razzo in modo più efficiente e rapido, secondo quanto dichiarato dalla compagnia. Elon Musk, CEO e fondatore di SpaceX, ha confermato questa intenzione sui social media, scrivendo: “Stiamo puntando a provare questo a fine luglio!” subito dopo il 4° test di volo di Starship.

Mechazilla e le “Chopstick Arms”

SpaceX aveva già condiviso un’animazione di 60 secondi delle braccia meccaniche, denominate “chopstick”, della torre Mechazilla che catturano un booster Super Heavy durante il suo rientro alla base di lancio, situata nel Sud del Texas. Inoltre, a giugno, la compagnia aveva postato un breve video che mostrava le braccia della torre afferrare un Super Heavy statico posizionato verticalmente sulla sua base di lancio, segnalando che il team di Starbase stava testando le braccia per la futura cattura del booster.

I test di volo di Starship

Ad oggi, Starship ha effettuato 4 voli: ad aprile e novembre 2023, e il 18 marzo e 6 giugno 2024. Ogni test ha superato il precedente in termini di successo, raggiungendo nuovi traguardi ogni volta. Nel primo volo, i 2 stadi di Starship non sono riusciti a separarsi e il veicolo è stato distrutto in meno di 4 minuti. Nell’ultima missione, sia Starship che Super Heavy sono rientrati nell’atmosfera terrestre, concludendo il volo con ammaraggi nell’oceano.

Obiettivi futuri

Il veicolo Starship è stato progettato con destinazioni “fuori dal mondo”. SpaceX ha l’ambizione di far arrivare Starship su Marte, con l’obiettivo di contribuire alla colonizzazione umana del Pianeta Rosso. Inoltre, la NASA prevede di utilizzare il razzo per far atterrare equipaggi sulla Luna nell’ambito del programma Artemis.

Con il prossimo volo di Starship previsto per la fine di luglio, l’attenzione è tutta puntata su SpaceX e sulle possibili nuove conquiste che potrebbero essere raggiunte, segnando un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di viaggi spaziali più frequenti e sostenibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.