SpaceX scopre la causa della rara anomalia del Falcon 9, il razzo potrebbe volare già domani

SpaceX ha identificato e risolto il problema che ha causato la rara anomalia del razzo Falcon 9 durante un lancio questo mese. L’incidente è avvenuto l’11 luglio, quando un Falcon 9 stava trasportando 20 satelliti Starlink verso l’orbita terrestre bassa. Il primo stadio del razzo ha funzionato normalmente, ma il secondo stadio ha subito una perdita di ossigeno liquido, impedendo l’esecuzione di una manovra per alzare l’orbita. Di conseguenza, i satelliti Starlink sono stati rilasciati troppo in basso e sono rientrati nell’atmosfera terrestre, bruciando rapidamente.

Anomalia del Falcon 9, scoperta la causa

La causa dell’anomalia non è più un mistero. SpaceX ha annunciato che “una crepa in una linea relativa a un sensore di pressione collegato al sistema di ossigeno del veicolo” è stata la responsabile. “Questa linea si è crepata a causa della fatica causata dalle elevate sollecitazioni derivanti dalle vibrazioni del motore e dall’allentamento nella fascetta che normalmente la vincola“.

Il motore singolo Merlin del secondo stadio ha eseguito correttamente la sua prima accensione, entrando in una fase di coasting in un’orbita ellittica come previsto. Tuttavia, la perdita ha impedito al motore di effettuare una seconda accensione, necessaria per il corretto rilascio dei satelliti Starlink. Secondo l’indagine di SpaceX, supervisionata dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, la perdita ha portato al raffreddamento eccessivo dei componenti del motore, in particolare quelli associati alla consegna del fluido di accensione al motore. Di conseguenza, il motore ha effettuato un’accensione intensa invece di una combustione controllata, danneggiando l’hardware del motore e causando la perdita di controllo dell’assetto del secondo stadio.

Nonostante ciò, il secondo stadio è riuscito a dispiegare tutti i 20 satelliti, ma, come accennato, non sono rimasti in orbita a lungo.

SpaceX ha adottato misure per prevenire il ripetersi dell’anomalia. “Per i lanci Falcon a breve termine, la linea e il sensore guasti sul motore del secondo stadio saranno rimossi,” è stato spiegato. “Il sensore non è utilizzato dal sistema di sicurezza del volo e può essere coperto da sensori alternativi già presenti sul motore“.

La modifica progettuale è stata testata presso l’impianto di sviluppo dei razzi di SpaceX a McGregor, in Texas, con un’analisi di qualificazione migliorata e la supervisione della FAA e del team investigativo di SpaceX. Una revisione di qualificazione aggiuntiva, l’ispezione e la pulizia di tutte le linee e delle fascette sulla flotta di booster attivi hanno portato a una sostituzione proattiva in posizioni selezionate.

Falcon 9 pronto a spiccare il volo

SpaceX ha presentato il suo rapporto sull’incidente alla FAA. In un post su X giovedì pomeriggio, l’azienda ha dichiarato che è “pronta a tornare rapidamente in volo già da sabato 27 luglio“.

Rarissime anomalie

L’anomalia dell’11 luglio è stato il primo fallimento in volo di SpaceX dal giugno 2015, quando un Falcon 9 si è disintegrato durante il lancio di una capsula cargo Dragon robotica diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, causando la perdita di Dragon.

Un Falcon 9 è esploso anche sulla piattaforma durante i test pre-volo nel settembre 2016. Anche quella anomalia ha causato la perdita del carico, il satellite per comunicazioni AMOS-6.

