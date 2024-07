Spazio, Urso: “l’Italia leader mondiale con filiera industriale a 360 gradi”

MeteoWeb

Nel settore spaziale “l’Italia è oggi leader mondiale con una filiera industriale fatta di grandi e piccole imprese, una filiera a 360 gradi, completa, che va dai lanciatori all’osservazione della Terra. Un patrimonio di conoscenze integrato con settori avanzati“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione della prima giornata della conferenza Italia–Africa, presso la Farnesina. “Assistiamo alla stessa rivoluzione che ha riguardato il mare e le sue risorse, infatti si parla di colonizzazione dello Spazio dopo quella di mari e oceani“.

Al via oggi 2 giorni di incontri dedicati alle relazioni tra l’Italia e i Paesi del continente africano. L’incontro illustrerà le relazioni diplomatiche tra il nostro Paese e numerosi stati africani e verrà ribadito il ruolo centrale dello Spazio come fattore comune di crescita economica e tecnologica e di collaborazione paritaria. La cooperazione spaziale tra la due sponde del Mediterraneo è anche elemento centrale del Piano Mattei per l’Africa, che è pienamente inserito nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’Italia ha accordi bilaterali sottoscritti con 4 Paesi africani e relazioni con oltre 20 stati del continente. Tra le storiche relazioni che rappresentano 60 anni di cooperazione è da segnalare quelle con il Kenya, legate alla presenza della base dell’Asi a Malindi.

“Nell’ambito del Piano Mattei, abbiamo fortemente voluto inserire anche la tecnologia e la diplomazia spaziali convinti che possano contribuire concretamente a promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo aperti al futuro,” ha proseguito Urso. “Abbiamo ritenuto importante rafforzare collaborazioni con partner esteri in particolare africani” e “vogliamo lavorare con voi, questi sono i giorni decisivi, e insieme giocare un ruolo da protagonisti. Mi sono già recato in Algeria e in Egitto, dove abbiamo firmato memorandum tra la nostra agenzia spaziale e quella europea, in Libia, Eritrea e Tunisia che aiuteremo nella creazione delle rispettive agenzie spaziali nazionali, mentre a settembre conto di recarmi in Kenya. Siamo pronti a cooperare con la costituente agenzia spaziale nazionale africana e vorremmo che la nostra agenzia fosse il ponte anche con l’agenzia spaziale europea“.

“Il centro spaziale in Kenya, il Broglio Space Center Malindi, consentì all’Italia di essere la terza potenza al mondo di aver penetrato lo spazio. Noi vorremmo che diventasse una base di addestramento e formazione per i Paesi africani,” ha sottolineato Urso. “Nel piano Mattei, per il settore spaziale, sono state inserite alcune specifiche iniziative: formazione, telemedicina, utilizzo dei dati dell’osservazione della Terra per migliore gestione del territorio e prevenzione di fenomeni connessi al cambiamento climatico, così come lo sviluppo di agricoltura di precisione. Per questo crediamo che il rilancio della base spaziale di Malindi possa essere di beneficio per l’intero continente africano“. Il progetto per il Broglio Space Center Malindi, dunque, è di “farne un centro aperto attraverso il quale offrire know how, formazione, capacità tecniche e iniziative di cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile dell’Africa, della sua economia e della sua sicurezza“.

“A 12 mesi di distanza, è motivo di orgoglio osservare su quanti livelli si stia sviluppando in concreto la collaborazione sul piano Mattei per l’Africa in un’ottica paritaria. I progetti non sono calati dall’alto ma definiti con reciproco ascolto“: è quanto ha affermato Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della prima giornata della conferenza sullo Spazio Italia-Africa. “Mi riferisco in particolare al settore dell’agricoltura, per il quale abbiamo sottoscritto accordi senza precedenti che avranno importanti ricadute occupazionale e della sicurezza alimentare, ma anche su materie prime critiche e Spazio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.