Misterioso spiaggiamento di massa in Scozia, morte oltre 80 balene pilota

Più di 80 balene pilota sono morte dopo essersi misteriosamente arenate su una spiaggia in Scozia. Questo spiaggiamento di massa dell’intero gruppo è considerato il più grande avvenuto nel Paese negli ultimi 30 anni. I residenti locali hanno segnalato l’evento ai soccorritori intorno alle 10:45 del mattino ora locale di giovedì 11 luglio, secondo una dichiarazione della British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). È accaduto su una spiaggia di Sanday, nell’arcipelago settentrionale delle Orcadi. Gli animali arenati erano balene pilota a pinna lunga (Globicephala melas), che sono in realtà grandi delfini chiamati così per le loro pinne pettorali insolitamente lunghe.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, 77 balene pilota erano già morte da diverse ore, con corpi sparsi lungo la spiaggia. Dodici balene pilota erano ancora vive e i soccorritori hanno immediatamente effettuato valutazioni sanitarie e primo soccorso. Tuttavia, con il passare delle ore, la situazione è peggiorata drasticamente. I soccorritori speravano che gli animali sopravvissuti potessero nuotare via con l’alta marea, ma i loro sforzi per riportarle in mare sono stati vani.

“Il substrato su cui si trovano è anche incredibilmente morbido, il che significa che sono affondate ancora più profondamente nella sabbia quando la marea le ha raggiunte, quindi purtroppo non sono state in grado di ritornare in mare,” hanno spiegato i rappresentanti del BDMLR.

Le balene pilota potrebbero anche aver inalato acqua con l’arrivo della marea, peggiorando ulteriormente la loro condizione. Con l’approssimarsi della sera, soccorritori e medici hanno deciso che gli animali non potevano essere salvati. “Purtroppo, le restanti 12 balene pilota sono state soppresse a causa del peggioramento delle loro condizioni dovuto alle molte ore trascorse arenate sulla spiaggia“.

Non è chiaro perché le balene pilota si siano arenate, ma è possibile che una balena pilota abbia incontrato difficoltà e di conseguenza abbia portato il resto del gruppo troppo vicino alla riva, ha riportato la BBC. Il gruppo era composto da grandi maschi fino a 7 metri di lunghezza, oltre a femmine e piccoli.

Gli esami post mortem potrebbero presto rivelare cosa abbia portato le balene pilota fuori rotta. Gli esperti dello Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) cercheranno di recuperare il maggior numero possibile di corpi dalla spiaggia per condurre un esame approfondito dello spiaggiamento.

