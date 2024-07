Starship, un altro passo verso il 5° volo: nuovo test di fuoco statico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il 27 luglio SpaceX ha compiuto un ulteriore passo significativo verso il prossimo volo di Starship, eseguendo con successo un test di fuoco statico dei motori dello stadio superiore. In questa occasione, i 6 motori Raptor del veicolo soprannominato “Ship” sono stati accesi a piena spinta mentre il razzo rimaneva ancorato alla piattaforma di lancio. Questo test prepara il terreno per il 5° lancio del veicolo completamente assemblato, previsto nelle prossime settimane.

Il 5° volo di Starship

Il 5° volo di Starship promette di essere il più ambizioso finora. Il megarazzo, scelto dalla NASA come lander lunare per la missione Artemis III, è stato descritto dal CEO di SpaceX, Elon Musk, come il veicolo che potrebbe portare l’umanità su Marte.

Il booster Super Heavy, alto 71 metri, è stato trasportato alla piattaforma di lancio presso il sito di test di SpaceX il 9 luglio. Il 15 luglio, presso la struttura Starbase dell’azienda in Texas, è stato effettuato un “test di fuoco statico” a piena durata, un passo cruciale per garantire la preparazione del veicolo al prossimo volo.

I voli passati e le ambizioni future

Ogni volo di prova di Starship ha superato il precedente in termini di distanza percorsa e risultati ottenuti. Il lancio più recente, avvenuto a giugno, è stato celebrato come un successo completo, con il rientro controllato sia della capsula Starship che del suo booster Super Heavy. Ora, con l’obiettivo di superare quel successo, SpaceX si prepara a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nel quinto volo di Starship.

Progettato come un sistema completamente riutilizzabile, Starship mira a rivoluzionare i viaggi spaziali. Il booster Super Heavy, come il primo stadio del Falcon 9 di SpaceX, è dotato di pinne a griglia per aiutare a controllare il rientro attraverso l’atmosfera. Tuttavia, a differenza del Falcon 9, Super Heavy è progettato per tornare alla piattaforma di lancio originaria, pronto per un nuovo volo.

Una caratteristica distintiva della torre di lancio di Starship è rappresentata dai due enormi bracci “chopstick“, progettati per catturare Super Heavy per le sue pinne a griglia. Durante il rientro, il booster dovrebbe arrestare il suo slancio in aria per poi essere catturato delicatamente dai chopstick, rimanendo così già nella posizione ideale per il prossimo lancio.

Durante il quarto volo, il rientro di Super Heavy è avvenuto sull’oceano, lontano dalla piattaforma di lancio a Starbase, Texas. Nonostante ciò, SpaceX ha chiuso i bracci chopstick della torre di lancio in concomitanza con l’ammaraggio del booster, apparentemente per testare il tempismo e le capacità del sistema. Ora, con il prossimo lancio previsto già per agosto, SpaceX è pronta a mettere alla prova questo innovativo sistema di recupero.

Il successo continuo dei test di Starship rappresenta un passo fondamentale per SpaceX nella sua missione di rendere i viaggi spaziali più accessibili e sostenibili, avvicinando l’umanità un po’ di più alla Luna, a Marte e oltre.

