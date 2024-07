Stelle cadenti, il meglio deve ancora venire: ecco le notti imperdibili

MeteoWeb

Guardare una pioggia di stelle cadenti è uno dei modi più affascinanti per connettersi con il cielo notturno. Questi spettacoli celesti si verificano quando l’orbita della Terra intercetta detriti lasciati da una cometa o un asteroide. Se non siete riusciti ad ammirare gli sciami meteorici all’inizio di quest’anno, non preoccupatevi: ci sono ancora molte opportunità per osservare altri grandi eventi prima della fine dell’anno. In effetti, le migliori “piogge” di meteore devono ancora arrivare.

Come osservare le le stelle cadenti

Per ammirare al meglio le stelle cadenti, è preferibile l’osservazione ad occhio nudo. I meteoroidi, infatti, si muovono troppo velocemente per essere individuati con binocoli da osservazione o telescopi da giardino. Tuttavia, questi strumenti possono essere utili per godere di altri spettacoli astronomici, come pianeti, comete e le prossime superlune. Più il cielo è scuro, più meteore sarà possibile vedere, quindi considerare di recarsi in luoghi con meno inquinamento luminoso potrebbe garantire una visione ottimale.

Gli sciami meteorici in arrivo

Delta Aquaridi Meridionali

Sebbene la pioggia di meteore Delta Aquaridi duri dal 18 luglio al 21 agosto, il momento migliore per osservarla sarà tra 28 e 30 luglio. La Luna sarà una falce calante, quindi il chiarore non interferirà troppo con lo spettacolo. Ci si può aspettare di vedere tra 15 e 20 meteore l’ora.

Queste stelle cadenti prendono il nome dalla costellazione da cui sembrano scaturire (radiante). Per vederle cercate la stella Skat (nota anche come Delta Aquarii) nella costellazione dell’Aquario.

Perseidi

Lo sciame meteorico delle Perseidi, è uno dei più spettacolari dell’anno. Le Perseidi si verificano dal 14 luglio al 1 settembre, con il picco intorno al 12 agosto, quando si potranno vedere circa 100 meteore l’ora. Sebbene la Luna sarà una falce crescente, tramonterà presto e il chiarore non interferirà con l’osservazione. Il radiante delle Perseidi è la costellazione di Perseo, che raggiunge lo zenit intorno all’alba. Tuttavia, non è necessario individuare il radiante per vedere le Perseidi, poiché sono visibili in tutto il cielo.

Ursidi

Le Ursidi si possono vedere dal 13 al 24 dicembre, con il picco il 22-23 dicembre. Le Ursidi producono circa 5-10 meteore l’ora. Tuttavia, la luce della Luna potrebbe offuscarle. Il radiante è nella costellazione dell’Orsa Minore, nota anche come Piccolo Carro, che è visibile in ogni momento della notte nell’emisfero settentrionale.

Lo spettacolo delle stelle cadenti

Le notti estive e invernali offrono dunque diverse opportunità per osservare spettacoli celesti straordinari. Che siate appassionati di astronomia o semplici curiosi, il fascino delle stelle cadenti è innegabile. Prendetevi un momento per allontanarvi dalle luci della città, alzate gli occhi al cielo e godetevi lo spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.