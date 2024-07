Stromboli, vulcanologo INGV: “quadro in evoluzione, rischio nuove frane”

MeteoWeb

“La situazione non si risolve nel giro di poco tempo, questo è fuori di dubbio. Lo stato di ordinaria attività è quando noi abbiamo le esplosioni ogni 10-15 minuti. Ora siamo fuori da questo stato ordinario“: è quanto ha spiegato Piergiorgio Scarlato, ricercatore e vulcanologo INGV a 24 Mattino su Radio 24, in merito allo stato del vulcano Stromboli. “Il 4 luglio – ha aggiunto l’esperto – c’è stato un altissimo numero di frane e flussi piroclastici sulla Sciara del fuoco che hanno profondamente modificato le morfologie del vulcano. Stiamo facendo tutta una serie di rilievi per capire qual è la situazione, ora, dell’edificio vulcanico perché sicuramente questo si è modificato“. “Sicuramente c’è un quadro in evoluzione stiamo rilevando se ci sono altre parti che possono distaccarsi perché instabili e quindi provocare nuove frane“.

