Uno studio “miracoloso” dimostra che l’autismo grave può essere “invertito”

Nel vasto e complesso panorama della neurodiversità, un recente studio ha prodotto risultati che potrebbero rappresentare una pietra miliare nella comprensione e nel trattamento dell’autismo grave. Questo studio pionieristico, condotto dall’Università del Maryland, ha scoperto che, con un intervento precoce e costante, i sintomi gravi dell’autismo non solo possono essere gestiti, ma potrebbero addirittura essere significativamente ridotti, fino a livelli indistinguibili da quelli di un bambino che non ha mai ricevuto una diagnosi di autismo.

La ricerca, durata due anni, si è concentrata su due gemelle americane che sono state diagnosticate con autismo all’età di soli 20 mesi. I risultati ottenuti hanno sorpreso anche gli stessi ricercatori e potrebbero segnare un cambiamento radicale nella modalità con cui il trattamento dell’autismo viene approcciato a livello globale. Questo studio potrebbe aprire nuove strade nella comprensione di come trattare l’autismo fin dai primi stadi della vita, offrendo una nuova speranza alle famiglie colpite e spingendo la comunità scientifica a riconsiderare le strategie attuali.

Il caso studio delle gemelle

Il fulcro dello studio è stato un programma intensivo e altamente personalizzato che ha incluso una serie di interventi mirati e rigorosi. Le gemelle sono state sottoposte a un regime combinato che comprendeva trattamenti comportamentali e logopedici, una dieta rigorosa priva di glutine e l’evitamento di alimenti ultra-elaborati. Inoltre, sono stati somministrati loro integratori quotidiani, tra cui acidi grassi omega-3 e multivitaminici, in un tentativo di ottimizzare ogni aspetto della loro salute e sviluppo.

Questo approccio integrato è stato progettato per affrontare non solo i sintomi comportamentali dell’autismo, ma anche per migliorare il benessere generale delle bambine. I risultati di questo studio non solo suggeriscono che è possibile ridurre i sintomi dell’autismo grave, ma dimostrano anche l’efficacia di un programma che combina trattamenti convenzionali con approcci dietetici e nutrizionali avanzati. La ricerca fornisce un quadro complesso e sfumato delle potenzialità terapeutiche, sottolineando l’importanza di un intervento multifacetico e precoce.

Il cambiamento di Twin P

Nel corso del programma di trattamento, le gemelle hanno mostrato miglioramenti straordinari e inattesi. Twin P, una delle due bambine, ha visto un cambiamento drammatico nei punteggi di valutazione dell’autismo, scendendo da 43 su 180 a soli quattro punti in meno di un anno e mezzo. Questo risultato non solo ha sorpreso gli scienziati, ma ha anche offerto una nuova prospettiva sulla possibilità di una quasi completa riduzione dei sintomi. La trasformazione è stata tale che, secondo il dottor Chris D’Adamo, autore dello studio, i comportamenti e le funzioni di Twin P ora sono paragonabili a quelli di un bambino che non ha mai avuto una diagnosi di autismo.

Questo miglioramento radicale suggerisce che, in alcuni casi, l’autismo grave potrebbe non essere una condizione permanente e immodificabile, ma piuttosto una condizione che può essere notevolmente migliorata con i giusti interventi e tempistiche. Tuttavia, è essenziale interpretare questi risultati con cautela e considerarli come un punto di partenza per ulteriori ricerche piuttosto che una conclusione definitiva.

Twin L e Twin P

Anche Twin L, l’altra gemella, ha mostrato significativi miglioramenti, sebbene i suoi risultati non siano stati altrettanto estremi. Il suo punteggio di valutazione è sceso da 76 a 32, un cambiamento che, sebbene meno drammatico rispetto a quello di Twin P, rappresenta comunque un progresso notevole.

Questi risultati indicano che anche in casi meno gravi, l’intervento precoce e intensivo può portare a miglioramenti significativi, ma il grado di successo può variare in base alle caratteristiche individuali e alla risposta al trattamento. Questo sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato nel trattamento dell’autismo, dove le strategie possono essere adattate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun individuo, garantendo che ogni bambino possa raggiungere il massimo potenziale possibile.

I genitori delle gemelle

I genitori delle gemelle hanno descritto l’esperienza come una “guarigione radicale” per una delle loro figlie, che ora si comporta come una bambina di quattro anni “gioiosa, coinvolgente e brillante“. I genitori hanno scelto di rimanere anonimi, ma hanno espresso un forte sostegno per il trattamento e per i progressi ottenuti.

Hanno riconosciuto che, sebbene i miglioramenti siano stati significativi, è importante continuare a sostenere anche l’altra figlia, il cui percorso di recupero continua a stupirli e dimostra che il progresso è possibile a ritmi diversi per ogni individuo. Questo testimonia l’importanza di un supporto continuo e personalizzato, anche quando i risultati sono positivi, per garantire che ogni bambino possa raggiungere il suo potenziale ottimale e affrontare le sfide uniche che ogni persona con autismo può incontrare lungo il cammino.

Il parere dell’esperto

Il dottor D’Adamo ha chiarito che, sebbene i sintomi comportamentali dell’autismo sembrino essere stati significativamente ridotti, è possibile che persista qualche difficoltà, come ansia o problemi gastrointestinali. Tuttavia, questi sintomi non necessariamente si allineano con i comportamenti classici dell’autismo.

Questa distinzione è cruciale per comprendere l’ampiezza e i limiti del trattamento proposto e per gestire le aspettative riguardo ai risultati. È importante che le famiglie e i professionisti del settore riconoscano che, mentre i miglioramenti possono essere sostanziali, la gestione dell’autismo può richiedere una continua attenzione e supporto per affrontare eventuali difficoltà residue.

In un contesto più ampio, il trattamento dell’autismo spesso viene ritardato fino all’età prescolare, con tempi di attesa che possono arrivare fino a quattro anni per una diagnosi ufficiale. Questi ritardi possono impedire ai bambini di accedere tempestivamente agli interventi necessari, influenzando negativamente il loro sviluppo e benessere. Tuttavia, studi come quello appena pubblicato suggeriscono che l’intervento precoce può avere un impatto profondamente positivo, migliorando significativamente i sintomi e la qualità della vita dei bambini. Questo evidenzia l’importanza di una diagnosi tempestiva e di un trattamento proattivo, che potrebbe fare la differenza nel raggiungimento di risultati ottimali per i bambini con autismo.

