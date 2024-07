Il surfista Gabriel Medina sospeso nel cielo: la foto dalle Olimpiadi diventa virale

MeteoWeb

Le Olimpiadi sono iniziate da 4 giorni ma potrebbe essere già stata assegnata la “medaglia d’oro” per la migliore foto di Parigi 2024. Scattata dal fotografo Jerome Brouillet dell’AFP (Agence France-Presse), lo scatto mozzafiato del surfista Gabriel Medina è diventato virale in rete, pochi istanti dopo che il brasiliano ha stabilito un record olimpico con un incredibile punteggio di 9,90 sulle gigantesche onde di due metri a Tahiti. Nella foto, Medina sembra librarsi nell’aria, con il braccio puntato al cielo, mentre lancia via la tavola per celebrare il suo record di surf, ottenuto sulla famigerata onda di Teahupo’o nella Polinesia francese.

La foto sembra ritoccata con Photoshop, ma non lo è. In modo sensazionale, l’immagine riflette la performance quasi perfetta di Medina sulle onde note come “Wall of Skulls” a Tahiti. È una foto quasi biblica, come se Medina stesse ascendendo a una dimensione superiore.

Brouillet era posizionato su una barca per scattare la foto, riuscendo a rimanere fermo sul ponte. Si aspettava che Medina potesse registrare un punteggio elevato e che fosse pronto a festeggiare il risultato, scattando quattro foto prima di dare un’occhiata alla sua macchina fotografica per vedere i risultati. Il fotografo ha detto al Guardian di essere stato “un po’ scioccato” da ciò che ha catturato, congelando un momento così perfettamente che Medina sembrava sospeso nel cielo, con la sua tavola che lo seguiva.

Su come sia riuscito a scattare una foto così memorabile, Brouillet ha spiegato: “lui [Medina] è in fondo all’onda e non riesco a vederlo e poi salta fuori e ho scattato quattro foto e una era questa. Non è stato difficile scattare la foto. Si trattava più di anticipare il momento e dove Gabriel avrebbe dato il via all’onda”.

Medina è tre volte campione del mondo e il suo punteggio sull’onda è stato il più alto nella storia delle Olimpiadi.

