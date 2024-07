Tempesta geomagnetica oggi, “la Terra dentro la scia magnetizzata di una CME”

Un’espulsione di massa coronale (CME) ha colpito la Terra ieri, 25 luglio, alle 16:22 ora italiana. “Non è certo, ma potrebbe trattarsi della CME ad alone lanciata verso la Terra da un’eruzione di plasma scuro il 21 luglio. Sono possibili tempeste geomagnetiche classe G1 nelle prossime ore mentre la Terra si muove attraverso la scia magnetizzata della CME,” riporta il sito specializzato SpaceWeather.com, a cura dell’astrofisico Tony Phillips.

WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected

Valid From: 2024 Jul 26 0402 UTC

Valid To: 2024 Jul 26 1200 UTC

Warning Condition: Onset

NOAA Scale: G1 – Minor

Issue Time: 2024 Jul 26 0402 UTChttps://t.co/ZbtuNtIFJC

