Tempesta di polvere in India: visibilità a zero e disagi a Jaisalmer | VIDEO

Jaisalmer, situata nel cuore del deserto del Thar nel Rajasthan, in India, è stata investita da una grande e intensa tempesta di polvere oggi, giovedì 18 luglio. Nota per la sua architettura in arenaria dorata e l’iconico Forte di Jaisalmer, la città è abituata alle dure condizioni del deserto, ma questa tempesta di polvere è stata particolarmente violenta. Forti venti hanno spazzato la regione, riducendo la visibilità quasi a zero e causando interruzioni alla vita quotidiana, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Tempesta di polvere nel Rajasthan: visibilità ridotta a zero a Jaisalmer

