Una scossa di terremoto è stata registrata in Calabria alle 19:04 di oggi, martedì 30 luglio. La scossa ha avuto magnitudo 3.5 e profondità di 18km. L’epicentro è stato individuato nei pressi di Dasà, in provincia di Vibo Valentia. Non si registrano danni a persone o cose.

