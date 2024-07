Terremoto in Calabria, avvertito fino in Sicilia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto oggi in provincia di Reggio Calabria. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.6, avvenuto a 5 km Sud/Ovest da Rizziconi. L’evento è stato rilevato alle 04:51, ad una profondità di 58 km. La scossa è stata avvertita dalla Calabria alla Sicilia, dalla popolazione delle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Messina, in particolare a Messina città, San Calogero, Bagnara Calabra, Melito di Porto Salvo, Patti, Milazzo, Furci Siculo, Decollatura, Palmi (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

