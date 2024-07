Trump potrebbe proporre Bitcoin come riserva strategica per il Tesoro degli Stati Uniti

MeteoWeb

Secondo alcune voci, l’ex presidente Donald Trump potrebbe annunciare l’intenzione di utilizzare Bitcoin (BTC) come asset strategico durante la prossima Bitcoin 2024 Conference a Nashville. Questo evento, che si terrà dal 25 al 27 luglio, potrebbe offrire l’occasione perfetta per un tale annuncio.

Bitcoin come Tesoro dello Stato

Dennis Porter, co-fondatore dell’organizzazione no-profit Satoshi Act, ha dichiarato che fonti interne gli hanno riferito che inserire Bitcoin come asset di riserva è nella lista delle priorità di Trump. Porter ha sottolineato che etichettare Bitcoin come una “riserva strategica” per il Tesoro degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo.

“Aggiungere Bitcoin come ‘riserva strategica’ al Tesoro degli Stati Uniti è un gioco da ragazzi e una volta che gli Stati Uniti lo faranno, il paradigma cambierà e il mondo capirà che devono anche avere una posizione Bitcoin“, ha scritto Porter in un post. “Quando gli Stati Uniti guidano, il mondo segue“.

Porter ha descritto Bitcoin come “un oro digitale senza confini, resistente alla censura, decentralizzato, privo di controparti, perfettamente finito, con un libro mastro immutabile e nessun metodo per la cattura“. Ha aggiunto che è naturale che i governi vogliano possedere Bitcoin, dato il suo potenziale strategico.

Il governo degli Stati Uniti detiene attualmente circa 5,5 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati durante varie operazioni delle forze dell’ordine. Porter ha suggerito che il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrebbe firmare un ordine esecutivo per convertire questi fondi in una riserva strategica presso il Tesoro degli Stati Uniti e utilizzare tale riserva per sostenere il dollaro con Bitcoin.

L’idea di rendere Bitcoin un asset di riserva non è nuova. Diversi leader politici favorevoli a Bitcoin hanno già sostenuto questa proposta. Tra questi, Vivek Ramaswamy, ex candidato presidenziale e attuale consulente di Trump su Bitcoin e asset digitali, ha proposto di sostenere il dollaro USA con un paniere di materie prime, inclusi Bitcoin, per combattere l’inflazione e mantenere il valore della valuta nel tempo.

Anche Robert F. Kennedy Jr., candidato presidenziale indipendente, ha suggerito una simile strategia. Durante l’evento Heal-the-Divide PAC nel luglio 2023, Kennedy ha dichiarato: “Il mio piano sarebbe quello di iniziare molto, molto in piccolo, forse l’1% dei buoni del Tesoro emessi sarebbe supportato da valuta forte, oro, argento, platino o Bitcoin”.

