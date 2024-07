Due turisti colti da malore nella Riserva Cavagrande del Cassibile: soccorsi | FOTO

MeteoWeb

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella Riserva di Cavagrande del Cassibile (Siracusa) domenica 21 luglio, per il recupero di due turisti, uno palermitano di 55 anni, l’altro romano di 27 anni, entrambi colti da malore. Nelle prime ore del pomeriggio, i tecnici della Stazione Etna Sud del CNSAS Sicilia, su allertamento della Centrale Operativa 118, hanno raggiunto Contrada Stallaini, nel territorio di Noto, dove due uomini sono stati colti da malore, lungo il percorso che dal parcheggio Mastra Ronna porta alla sottostante zona dei laghetti.

Le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme al SAGF della Guardia di Finanza, dopo avere individuato e recuperato una prima persona, trasportata fuori dal sentiero per essere affidata al medico dell’equipaggio 118 presente sul posto con un’ambulanza, sono rientrati nel percorso impervio e ridiscesi a valle per procedere, insieme ai sanitari di una seconda ambulanza sopraggiunta, al soccorso di un secondo turista, nel frattempo anch’egli colto da malore per le elevate temperature e per l’asperità del sentiero particolarmente ripido. Entrambi i due turisti sono stati portati fuori dalla zona impervia per mezzo di barella portantina, in quanto per le loro condizioni di salute non erano in grado di risalire il sentiero autonomamente, ed entrambi hanno avuto necessità di assistenza sanitaria e del trasporto in pronto soccorso.

