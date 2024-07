L’Ucraina potrebbe non avere abbastanza elettricità per l’inverno

MeteoWeb

Nelle ultime settimane, l’Ucraina ha sperimentato ulteriori cicli di blackout a livello nazionale, con una preoccupante prospettiva di mancanza di elettricità, e forse di riscaldamento e acqua, nel prossimo inverno. Un recente articolo del Financial Times (FT), citando funzionari ucraini, ha affermato che l’Ucraina ha perso più della metà della sua capacità di generazione di energia prebellica.

Katarina Mathernova, ambasciatrice dell’UE in Ucraina, ha affermato che gli attacchi della Russia hanno privato l’Ucraina di oltre 9 gigawatt (GW) di produzione di energia da marzo, metà di quanto era necessario per alimentare l’Ucraina durante lo scorso inverno. Per contestualizzare, un singolo GW è sufficiente per alimentare circa 750.000 case contemporaneamente negli Stati Uniti. L’Ucraina ha perso nove volte tanto in tre mesi.

Capacità prebellica

Prima che la Russia lanciasse la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022, l’Ucraina aveva 56 GW di capacità installata, a volte chiamata capacità nominale, e 36 GW di capacità effettiva. La capacità effettiva è inferiore perché una centrale elettrica è spesso dotata di più reattori, alcuni dei quali possono diventare non operativi a causa dell’età o delle esigenze di manutenzione, mentre la manutenzione di unità più vecchie potrebbe non essere conveniente.

“[Le] centrali elettriche di Vuhlehirska e Zaporizhzhia avevano due unità con una capacità nominale di 0,8 GW, ma non era redditizio fornire gas a capacità così grandi. Entrambe le unità erano in conservazione da anni“, ha detto al Kyiv Post l’esperta di sicurezza energetica del DiXi Group Olena Lapenko. Inoltre, le unità di potenza che avevano già esaurito le loro risorse e non potevano essere utilizzate per vari motivi, continuavano a essere conteggiate come parte della capacità installata dell’Ucraina.

La metà della capacità installata dell’Ucraina proveniva da centrali termoelettriche (TPP), mentre il resto era distribuito tra centrali nucleari (NPP), centrali idroelettriche e impianti di pompaggio (HPP) e fonti di energia rinnovabile come eolica, solare e biomassa.

L’International Energy Association (IEA) ha affermato che il 55% della produzione energetica effettiva dell’Ucraina prima della guerra proveniva da fonti nucleari, mentre il resto era distribuito tra gas, petrolio e altre fonti rinnovabili.

Capacità in tempo di guerra

I dati ufficiali indicano che l’Ucraina ha perso più della metà della sua capacità di generazione di energia a causa di infrastrutture danneggiate, distrutte o forzate sotto l’occupazione russa. La realtà è probabilmente peggiore: si ritiene che rimanga un quinto della capacità installata totale.

Dixi Group stima un totale di 20 GW di capacità nominale disponibile nel Paese al 15 maggio. Secondo Lapenko, “questa capacità non è sempre disponibile nella rete, ad esempio le stime non tengono conto delle riparazioni alle centrali nucleari, della disponibilità di risorse idriche e della bassa capacità degli impianti di energia rinnovabile“, ha detto Lapenko al Kyiv Post.

A marzo 2023, la capacità effettiva dell’Ucraina è scesa a 14 GW secondo un rapporto delle Nazioni Unite, sebbene si ritenga che l’Ucraina abbia ripristinato alcuni GW prima dello scorso inverno.

Alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina di giugno 2024 a Berlino, il Presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che il picco di consumo energetico dell’Ucraina in inverno è stato di 18 GW. Il CEO di Ukrenergo, l’operatore di trasmissione ucraino, ha affermato a un evento locale che l’estate generalmente consuma dal 40 al 45% di energia in meno rispetto all’inverno.

Considerando i blackout a rotazione in atto, e se entrambe le cifre sono considerate accurate, ciò significherebbe che l’Ucraina probabilmente non è in grado di generare 10 GW di elettricità al momento, nonostante il picco di importazione giornaliera di 1,7 GW dall’Europa.

Tuttavia, in risposta all’inchiesta del Kyiv Post, il CEO di Ukrenergo ha rifiutato di fornire una cifra sull’energia necessaria lo scorso inverno e su cosa ci si potrebbe aspettare nel prossimo inverno, definendola un’informazione sensibile.

I danni al sistema di trasmissione e alle sottostazioni elettriche dell’Ucraina hanno anche influenzato la capacità del Paese di trasmettere e distribuire elettricità. Ad aggravare la situazione c’è il fatto che diversi reattori nucleari sono sottoposti a manutenzione di routine.

Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe non esserci abbastanza elettricità per alimentare la rete di riscaldamento e acqua nel prossimo inverno.

Centrali sotto occupazione

Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, diverse centrali nell’Ucraina centrale e orientale sono state occupate dalla Russia.

Centrale nucleare di Zaporizhia: potenza nominale di 6 GW. Occupata da marzo 2022. La capacità effettiva un tempo forniva un quinto dell’energia all’intera Ucraina

Centrale termoelettrica di Zaporizhia: 2,8 GW. Occupata da marzo 2022

Centrale elettrica di Vuhlehirska (Donetsk): 3,6 GW secondo alcune stime. Occupata da luglio 2022

Centrale termoelettrica di Luhansk: 1,4 GW. Data di occupazione incerta. Probabilmente non operativa a causa dei bombardamenti.

Impianti danneggiati o distrutti

Dal 22 marzo 2024, la Russia ha lanciato otto massicci attacchi alle centrali elettriche ucraine, che hanno portato a una perdita complessiva di 9 GW.

Centrale termoelettrica di Trypillia (Kiev): 1,8 GW. Distrutta dagli attacchi russi l’11 aprile 2024

Centrale termoelettrica di Zmiivka (Kharkiv): 2,3 GW. Distrutta il 22 marzo 2024

Centrale termoelettrica di Burshtynska (Ivano-Frankivsk) + centrale termoelettrica di Ladyzhynska (Vinnytsia): perdita combinata di 2 GW. Gravemente danneggiata il 22 marzo

Impianto di pompaggio di Dnipro (Zaporizhzhia): più di 1 GW perso il 22 marzo, potenzialmente di più nell’attacco dell’1 giugno 2024.

La distruzione della diga di Kakhovka da parte della Russia nel 2023, che ha portato a gravi inondazioni e a un colossale disastro ambientale che alcuni hanno definito un “ecocidio”, ha anche reso la centrale non operativa e rimosso più di 0,3 GW dalla rete.

I piani futuri

A maggio, le autorità cittadine di Kiev hanno annunciato piani per creare sei mini centrali termoelettriche con capacità comprese tra 20 MW e 324 MW e una capacità totale di 619 MW. Il 25 giugno, il Ministro dell’Energia dell’Ucraina Herman Galushchenko ha dichiarato che le autorità hanno determinato le nuove sedi degli impianti e stanno lavorando all’approvvigionamento e all’installazione delle attrezzature.

Anche le banche ucraine stanno intensificando i loro sforzi. Le 17 maggiori banche ucraine hanno firmato un memorandum per fornire alle aziende prestiti agevolati per progetti di infrastrutture energetiche. L’importo totale del prestito può raggiungere i 25 milioni di euro per non più di 5-7 anni. Il tasso di interesse dipende dal tasso chiave della banca centrale. A giugno 2024, il tasso chiave era del 13%. La banca centrale ucraina ha inoltre informato le banche che il settore energetico è una priorità per i prestiti, secondo la sua ultima strategia di sviluppo dei prestiti.

Insieme al Ministero dell’Economia e al Ministero dell’Energia, la banca centrale intende stilare un elenco di potenziali finanziatori, verificare se è difficile per loro allocare più finanziamenti e sviluppare strumenti per supportare i prestiti nel settore.

