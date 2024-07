L’Ucraina aumenta la pressione sulle forniture di petrolio russe: rischio crisi energetica per l’Ungheria

MeteoWeb

L’Ungheria sta correndo contro il tempo per evitare blackout e carenze di carburante dopo che l’Ucraina ha imposto un divieto parziale sul petrolio russo che transita attraverso il suo territorio. Il mese scorso, Kiev ha imposto sanzioni bloccando il transito del petrolio greggio venduto dalla più grande compagnia petrolifera privata di Mosca, Lukoil, verso l’Europa centrale, annullando parzialmente un’esenzione dalle sanzioni stabilita dall’Unione Europea per dare ai Paesi dipendenti dal petrolio russo più tempo per trovare forniture alternative.

La mossa sta suscitando timori di carenze di forniture a Budapest, che dipende dalla Russia per il 70% delle sue importazioni di petrolio, e da Lukoil per metà di questa quantità.

Il principale diplomatico di Budapest, Péter Szijjártó, ha dichiarato che la misura dell’Ucraina potrebbe minacciare la sicurezza energetica dell’Ungheria. In un incontro con il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, Szijjártó ha affermato che il Paese ha iniziato i colloqui con Mosca per trovare forniture alternative di petrolio russo.

Relazioni tese tra Ucraina e Ungheria

Il divieto arriva mentre le relazioni tra Kiev e Budapest diventano sempre più tese. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato il Premier ungherese Viktor Orban per aver incontrato il leader russo Vladimir Putin nell’ambito di una “missione di pace” autoproclamata questo mese. Budapest ha anche bloccato ripetutamente le consegne di armi dell’UE a Kiev.

La mossa dell’Ucraina

Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca, l’UE ha imposto un embargo sulle importazioni di petrolio russo via mare verso il blocco. Ma ha esentato le forniture via oleodotto, inclusi quelli che passano attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, per dare a questi Paesi tempo per trovare forniture alternative, con l’intesa che lo avrebbero fatto il più rapidamente possibile.

Ora l’Ucraina ha preso la questione nelle proprie mani, secondo Inna Sovsun, parlamentare ucraina del partito di opposizione pro-UE Holos, che fa parte della Commissione energia del Parlamento: “abbiamo aspettato oltre due anni che l’UE, il G7, introducessero vere sanzioni contro il petrolio russo [via oleodotto]. Con Mosca che guadagna 180 miliardi di dollari dalle esportazioni di petrolio l’anno scorso, è davvero assurdo permettere loro di fare questi soldi trasportando questo petrolio attraverso il territorio ucraino, se i soldi vengono poi usati per ucciderci”.

Ma Sovsun ha anche suggerito un obiettivo secondario per il divieto: rovesciare l’opposizione dell’Ungheria alle consegne di armi all’Ucraina e l’adesione di Kiev all’UE: “abbiamo davvero provato tutte le soluzioni diplomatiche, e non hanno mai funzionato. Quindi, sembra che dobbiamo trovare altri approcci su come parlare con loro”.

L’Ungheria ha dichiarato ieri di aver chiesto all’Unione europea di agire contro l’Ucraina per aver imposto un divieto parziale sulle esportazioni di petrolio russo, riferisce POLITICO.

Non è solo l’Ungheria coinvolta nella rete delle sanzioni: il principale raffinatore della Slovacchia, Slovnaft, acquista greggio da Lukoil. Ma un portavoce del Ministero dell’economia del Paese ha detto che l’azienda ha trovato forniture alternative e, finora, “la fornitura di petrolio russo alla Slovacchia non è stata interrotta”.

