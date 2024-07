Ue, Pichetto: “congratulazioni a von der Leyen, serve pragmatismo nelle sfide ambientali”

MeteoWeb

“Congratulazioni a Ursula von der Leyen per la rielezione alla guida della Commissione europea. I prossimi anni, soprattutto sul fronte ambientale, saranno decisivi per il futuro dell’Unione: possiamo affrontarli al meglio solo grazie anche a una stretta cooperazione tra le istituzioni. L’Italia è coerente agli impegni assunti, in linea con il nostro PNIEC e con i risultati del G7 di Venaria Reale, riconfermando tutti gli obiettivi di decarbonizzazione. Sulle sfide ambientali ed energetiche dobbiamo andare avanti nella direzione di un approccio tecnologicamente neutrale, per una transizione sostenibile anche a livello economico e sociale”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

