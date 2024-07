Uragano Beryl, funzionari ONU descrivono la devastazione totale ai Caraibi: “isole colpite in modo catastrofico”

MeteoWeb

Tevin Andrews, il Ministro per le due isole di Grenada che l’uragano Beryl ha colpito per prime con venti catastrofici ha avuto un semplice messaggio per l’ONU e altri funzionari umanitari che hanno chiesto cosa fosse necessario: “tutto ciò che consentirebbe a un essere umano di sopravvivere“. Lunedì 1 luglio, Beryl ha toccato terra per la prima volta sull’isola di Carriacou come tempesta di categoria 4, devastandola.

Simon Springett, il principale funzionario umanitario dell’ONU per i Caraibi orientali e le Barbados, che ha ascoltato l’appello di Andrews e ha trasmesso le sue osservazioni ai corrispondenti dell’ONU, ha detto che non voleva sembrare troppo drammatico, “ma le isole sono state colpite in modo davvero drammatico, catastrofico, catastrofico“. Ha detto che le forti piogge e il vento di Beryl a Carriacou hanno distrutto impianti di desalinizzazione, torri cellulari e cavi in ​​fibra ottica, reso le strade impraticabili e distrutto probabilmente il 95% delle abitazioni insieme alle attività commerciali locali.

Carriacou, popolazione di 9.000 abitanti, e la vicina Petit Martinique, popolazione di 2.000 abitanti, nel sud-est dei Caraibi, sono state le più colpite, e ci sono anche danni sulla terraferma di Grenada a nord in misura minore, che hanno colpito circa 10.000 persone, ha detto Springett. A Carriacou, ha aggiunto, le comunicazioni sono state ristabilite solo giovedì 4 luglio e il mare era così agitato dopo Beryl che le navi non sono riuscite ad atterrare e nemmeno gli aerei perché le torri di controllo aereo “sono fuori uso”. Nella vicina Saint Vincent e Grenadine, ha detto Springett, tre isole con una popolazione totale di circa 15.500 persone sono state gravemente colpite: Union Island, Mayreau e Canouan.

Parlando da Grenada, Springett ha detto che l’ONU sta lavorando a stretto contatto con l’agenzia caraibica di gestione delle emergenze per i disastri e le autorità nazionali per i disastri per portare aiuto a chi ne ha bisogno e inviare squadre per valutare le necessità.

L’ONU ha stanziato 1,5 milioni di dollari dal suo fondo umanitario di emergenza da dividere tra Grenada e St. Vincent per un’assistenza immediata per salvare vite umane, ha detto. È stato anche allestito un centro logistico alle Barbados.

Springett ha detto che Carriacou è ora accessibile, una nave della Guardia Costiera è in porto, una nave della Marina francese è arrivata venerdì 5 luglio e un traghetto pubblico viaggia ogni giorno. Anche Trinidad e Tobago e Guyana stanno inviando aiuti. Springett ha sottolineato che le vite e i mezzi di sostentamento delle persone sono stati distrutti e ha esortato i donatori a essere generosi nell’aiutare Grenada e Saint Vincent e Grenadine a riprendersi.

Dopo aver colpito entrambi i Paesi, l’uragano Beryl ha attraversato il Mar dei Caraibi dove ha sfiorato la costa meridionale della Giamaica. Ha causato almeno 11 morti mentre attraversava i Caraibi diretto alla penisola dello Yucatan in Messico, da dove si sta dirigendo verso il Texas.

Dennis Zulu, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Giamaica e le Bahamas, ha detto che il 70% della popolazione nelle aree duramente colpite ha perso la fornitura d’acqua e il 40% non ha elettricità. In Giamaica, il governo sta attualmente conducendo una valutazione dei danni e delle necessità, ha detto. “I danni sono ampiamente evidenti e sono avvertiti da persone di ogni estrazione sociale, in particolare nella Giamaica rurale, comprese le parrocchie meridionali di Clarendon, Manchester e Saint Elizabeth, e da coloro che vivono in alloggi vulnerabili”, ha aggiunto.

Il fondo di emergenza delle Nazioni Unite ha stanziato 2,5 milioni di dollari per la Giamaica per aiutare con le necessità immediate, ha detto Zulu. Ha anche osservato che il governo della Giamaica ha messo in atto un piano di risposta efficace, supportato dall’ONU e dai partner, che include rifugi per coloro che hanno perso la casa. Parallelamente, altri requisiti chiave includono acqua potabile pulita, accesso alla comunicazione e ai dati e supporto ai mezzi di sostentamento.

Sia Zulu che Springett hanno espresso preoccupazione per il fatto che Beryl fosse il primo di 20 uragani previsti per questa stagione, e hanno avvertito che l’impatto ostacolerà lo sviluppo economico delle isole caraibiche, che non hanno riserve di fondi per la ricostruzione. “Eventi come questo riportano indietro di decenni lo sviluppo sostenibile di questi Paesi. Nelle isole sorelle di Grenada e St. Vincent e Grenadine, la tempesta non ha lasciato in piedi una casa in alcune comunità. Mancano i tetti, i secondi piani sono ormai vuoti e i muri delle chiese si sono sbriciolati”, hanno detto. Il fatto che Beryl sia arrivato così presto nella stagione degli uragani “ci dà l’opportunità di vedere e migliorare, e di imparare alcune lezioni da questa esperienza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.