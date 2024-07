L’Uragano Beryl diventa un mostro di 5ª categoria, “potenzialmente catastrofico”

Mentre continua a colpire i Caraibi, l’uragano Beryl si è intensificato fino a diventare una tempesta di 5ª categoria “potenzialmente catastrofica“, secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. “Beryl è diventato un uragano di 5ª categoria potenzialmente catastrofico: sono probabili fluttuazioni di intensità, ma si prevede che manterrà una forza simile” durante il suo spostamento verso la Giamaica, ha spiegato in una nota l’NHC.

Hurricane #Beryl Advisory 14: Beryl Becomes a Potentially Catastrophic Category 5 Hurricane In the Eastern Caribbean. Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica Later This Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2024