L’uragano Beryl sferza il Texas, Houston sott’acqua: vittime e milioni senza elettricità | FOTO e VIDEO

L’uragano Beryl ha scatenato forti piogge e forti venti lungo la costa del Texas oggi, interrompendo l’elettricità a più di 2 milioni di case e aziende e allagando le strade a causa di gravi inondazioni mentre i primi soccorritori si precipitavano a salvare i residenti bloccati. Si contano due vittime.

Beryl aveva già tracciato un percorso mortale attraverso parti del Messico e dei Caraibi prima di cambiare direzione, raggiungendo la costa del Texas come uragano di categoria 1 questa mattina, per poi indebolirsi in tempesta tropicale. Il National Hurricane Center (NHC) ha affermato che i venti distruttivi e le inondazioni continueranno mentre Beryl continua ad avanzare verso l’entroterra.

Più di 2 milioni di case e aziende nell’area di Houston sono rimaste senza elettricità, hanno affermato i funzionari di CenterPoint Energy. Il vicegovernatore del Texas Dan Patrick, che è governatore ad interim mentre il governatore Greg Abbott è fuori dal Paese, ha affermato che le squadre non possono uscire per ripristinarla finché il vento non si placa.

Gravi inondazioni a Houston

Le inondazioni hanno rapidamente chiuso le strade. A Houston, dove le precedenti tempeste avevano già spazzato via i quartieri, oggi le stazioni televisive hanno trasmesso il drammatico salvataggio di un uomo che era salito sul tetto del suo pick-up dopo che era rimasto intrappolato nelle inondazioni. Le squadre di emergenza hanno utilizzato una scala estensibile da un camion dei pompieri per calargli un salvagente e una corda prima di spostarlo sulla terraferma. I funzionari di Houston hanno affermato di aver eseguito almeno 15 salvataggi nelle acque alluvionali e altri sono in corso.

Houston è stata sotto allerta per inondazioni improvvise per gran parte della mattinata, mentre forti piogge continuavano a bagnare la città. Le allerte per inondazioni erano in vigore anche su un ampio tratto della costa del Texas, dove un potente storm surge (innalzamento di marea) ha spinto l’acqua nell’entroterra, mentre forti piogge continuano a cadere.

Più di 1.000 voli sono stati cancellati nei due aeroporti di Houston, secondo i dati di monitoraggio di FlightAware.

Forti inondazioni hanno colpito anche la città di Galveston, sull’isola barriera.

Due vittime dell’uragano Beryl in Texas

Due persone sono morte dopo che degli alberi sono caduti sulle loro case: un uomo nella periferia di Humble, sobborgo di Houston, e una donna nella contea di Harris, hanno affermato le autorità. Centinaia di alberi sono caduti nella contea, schiacciando veicoli e danneggiando case.

Il Presidente Joe Biden sta ricevendo aggiornamenti regolari sulla tempesta dopo il suo landfall, ha detto la Casa Bianca. La Guardia Costiera statunitense e la FEMA hanno preparato squadre di ricerca e soccorso, e la FEMA ha raccolto acqua in bottiglia, pasti, teloni e generatori elettrici nel caso in cui fossero necessari.

Allerta anche in Louisiana

Le inondazioni potrebbero durare ancora per giorni in Texas mentre la tempesta continua a scaricare pioggia su terreni già saturi. Anche la Louisiana è colpita da forti bande di pioggia e “il rischio sarà per quelle forti piogge e il potenziale per inondazioni improvvise”, ha affermato il meteorologo del National Weather Service Donald Jones. I meteorologi in Louisiana stanno osservando le fasce di pioggia persistenti, che potrebbero far cadere copiose quantità di pioggia ovunque si materializzino, così come “rapidi tornado”, ha affermato Jones.

Beryl, la tempesta dei record

La tempesta più precoce a trasformarsi in un uragano di categoria 5 nell’Atlantico, Beryl ha causato almeno 11 morti mentre attraversava i Caraibi diretto verso il Texas. La tempesta è stata alimentata dal calore record dell’Atlantico. Tre volte durante la sua settimana di vita, Beryl ha guadagnato 56km/h di velocità del vento in 24 ore o meno, rientrando nella definizione ufficiale di processo di “rapida intensificazione” da parte del servizio meteorologico.

La crescita esplosiva di Beryl in una tempesta precoce senza precedenti indica l’acqua calda dell’Atlantico e dei Caraibi e cosa può aspettarsi la cintura degli uragani atlantici per il resto della stagione, sostengono gli esperti.

Beryl ha colpito il Messico come uragano di categoria 2 la scorsa settimana, abbattendo alberi ma senza causare feriti o morti prima di indebolirsi in una tempesta tropicale mentre si spostava attraverso la penisola dello Yucatan. Prima di colpire il Messico, Beryl ha causato distruzione in Giamaica, Barbados e Saint Vincent e Grenadine. Sono state segnalate tre vittime a Grenada, tre a Saint Vincent e Grenadine, tre in Venezuela e due in Giamaica.

