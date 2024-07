Urso: “assicurazioni essenziali contro i rischi di catastrofi sempre più frequenti”

MeteoWeb

“Di fronte alla maggiore frequenza di catastrofi naturali è essenziale il ruolo delle assicurazioni, in risposta anche al cambiamento del quadro macroeconomico internazionale, caratterizzato dalla crisi energetica, dall’impennata dei prezzi, dalla pandemia e da eventi catastrofali, purtroppo sempre più frequenti”. Lo ha detto il Ministro delle Imprese Adolfo Urso all’assemblea Ania.

“Nel 2023, l’industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100 miliardi di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. In Italia si è registrato il massimo storico dei danni assicurati: oltre 6 miliardi, di cui 5,5 miliardi causati da eventi atmosferici e 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana“: è quanto ha affermato il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, durante intervento all’assemblea dell’associazione.

