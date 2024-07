La Via Lattea dà spettacolo quest’estate, ecco le notti migliori per vederla

MeteoWeb

È il momento migliore dell’anno per ammirare la Via Lattea. Durante i mesi di luglio e agosto, nell’emisfero settentrionale, il brillante centro della nostra galassia diventa visibile, ma solo per coloro che si trovano nel posto giusto al momento giusto. Se il cielo è limpido, è possibile vedere miliardi di stelle che attraversano l’orizzonte notturno.

Purtroppo, la maggior parte delle persone in Nord America e in Europa non ha alcuna possibilità di vedere la Via Lattea a meno che non si sposti in una zona con cielo scuro. È inoltre necessario evitare il chiarore intenso della Luna, che rende solo circa 10 notti al mese propizie durante l’estate per vedere facilmente la Via Lattea dopo il tramonto.

Via Lattea, quando vederla

Secondo Capture The Atlas, è possibile vedere la Via Lattea dall’emisfero settentrionale da marzo a settembre. Dall’emisfero meridionale, l’inizio e la fine si estendono di circa un mese.

La latitudine sulla Terra fa la differenza, ma in generale, la Via Lattea è visibile nelle prime ore del mattino da marzo a giugno e di sera da luglio ai primi di ottobre. Ad esempio, se si desidera vedere la Via Lattea a marzo, bisogna essere svegli alle 4 del mattino. A settembre, invece, l’evento si verifica dopo il tramonto.

Ci sono anche altri fattori da considerare. È necessario un cielo notturno senza Luna, dando priorità alle 10 notti intorno al novilunio, quando il satellite non è nel cielo notturno, specificamente dall’ultimo quarto fino a 3 notti dopo il novilunio (quando la falce di Luna tramonta poco dopo il tramonto).

Queste sono quindi le date migliori per vedere la Via Lattea quest’estate e autunno:

dal 28 giugno all’8 luglio

dal 28 luglio al 7 agosto

al 26 agosto al 6 settembre

al 24 settembre al 5 ottobre

Gli orari di tramonto e alba, particolarmente a luglio e agosto, dovrebbero essere presi in considerazione, poiché limitano le ore di oscurità. Questo è il momento in cui è più probabile vedere la Via Lattea subito dopo il tramonto. Tuttavia, è necessaria l’oscurità totale per avere una buona visuale. Non dimenticate inoltre di lasciare che gli occhi si adattino all’oscurità per almeno 20 minuti prima dell’osservazione del cielo. Ciò significa non guardare uno smartphone o qualsiasi altra fonte di luce bianca brillante dopo il tramonto.

Il modo migliore per trovare un posto scuro è usare le varie app specifiche, oppure consultare una mappa dell’inquinamento luminoso. Con cieli adeguatamente scuri, è possibile vedere la banda della Via Lattea a occhio nudo, ma un buon piccolo telescopio o un paio di binocoli da astronomia possono aiutare a ingrandire gli oggetti di interesse e sfruttare al meglio alcune delle migliori opportunità di osservazione del cielo del 2024.

