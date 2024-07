Inizia il viaggio di Artemis II: lo stadio centrale del razzo SLS verso il Kennedy Space Center

MeteoWeb

In un evento che segna un passo fondamentale verso il ritorno dell’umanità sulla Luna, la NASA ha portato fuori dalla sua fabbrica di New Orleans lo stadio centrale del razzo SLS (Space Launch System) destinato alla missione Artemis II. Questo passaggio cruciale è un preludio alla prima missione con equipaggio del programma Artemis, con l’obiettivo di ristabilire una presenza umana sostenibile sulla superficie lunare.

Il gigantesco stadio centrale è stato trasportato dalla struttura di assemblaggio Michoud della NASA a New Orleans fino alla chiatta Pegasus dell’agenzia, utilizzando supporti altamente specializzati. La chiatta percorrerà circa 1500 km per portare lo stadio centrale al Kennedy Space Center della NASA in Florida. Qui, gli ingegneri prepareranno il razzo nel Vehicle Assembly Building, dove sarà unito agli altri componenti del razzo e alla navicella spaziale Orion.

“Con Artemis, puntiamo a realizzare qualcosa di grande e incredibilmente complesso che ispiri una nuova generazione, avanzi i nostri sforzi scientifici e aumenti la competitività degli Stati Uniti,” ha dichiarato Catherine Koerner, associate administrator per l’Exploration Systems Development Mission Directorate presso il quartier generale della NASA a Washington. “Il razzo SLS è un componente chiave dei nostri sforzi per sviluppare una presenza a lungo termine sulla Luna“.

Il trasferimento del razzo SLS dalla struttura di Michoud è avvenuto nel 55° anniversario del lancio dell’Apollo 11, avvenuto il 16 luglio 1969. È la prima volta dalla fine del Programma Apollo che uno stadio del razzo lunare completamente assemblato per una missione con equipaggio è stato trasportato fuori dalla struttura Michoud.

Con un’altezza di 65 metri, lo stadio centrale del razzo SLS è il più grande mai prodotto dalla NASA. È composto da 5 elementi principali, tra cui 2 enormi serbatoi di propellente che contengono complessivamente oltre 733.000 galloni di propellente liquido super refrigerato per alimentare 4 motori RS-25. Durante il lancio e il volo, lo stadio opererà per poco più di 8 minuti, generando oltre 2 milioni di libbre di spinta per spingere i 4 astronauti all’interno della navicella Orion della NASA verso la Luna.

“La consegna dello stadio centrale del SLS per Artemis II al Kennedy Space Center segnala un passaggio dalla fase di produzione a quella di preparazione al lancio, mentre i team continuano a fare progressi sull’hardware per tutti gli elementi principali dei futuri razzi SLS,” ha dichiarato John Honeycutt, manager del programma SLS presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. “Siamo motivati dal successo di Artemis I e concentrati sul lavoro verso il primo volo con equipaggio del programma Artemis“.

Dopo l’arrivo al Kennedy Space Center, lo stadio sarà ulteriormente equipaggiato all’interno del Vehicle Assembly Building. Gli ingegneri poi lo uniranno ai segmenti che formano i 2 booster gemelli. Gli adattatori per il razzo lunare che lo collegano alla navicella Orion saranno spediti al Kennedy Space Center in autunno, mentre lo stadio di propulsione criogenica intermedia è già in Florida. Gli ingegneri continuano a preparare Orion, già presente al KSC, e i sistemi di terra per il lancio e il volo.

Tutte le strutture principali per ogni stadio centrale del SLS sono completamente prodotte presso il Michoud Assembly Facility della NASA. All’interno della fabbrica, gli stadi centrali e gli stadi superiori per la prossima evoluzione di SLS, chiamata configurazione Block 1B, sono attualmente in varie fasi di produzione per Artemis III, IV e V. A partire da Artemis III, per ottimizzare meglio lo spazio a Michoud, Boeing, il contraente principale per lo stadio centrale del SLS, utilizzerà lo spazio al Kennedy Space Center per le attività finali di assemblaggio ed equipaggiamento.

La costruzione, l’assemblaggio e il trasporto dello stadio centrale del SLS sono il risultato di uno sforzo collaborativo tra la NASA, Boeing e il principale contraente per i motori RS-25, Aerojet Rocketdyne, una società di L3Harris Technologies. Tutti i 10 centri NASA contribuiscono al suo sviluppo, con oltre 1.100 aziende negli Stati Uniti che partecipano alla sua produzione.

La NASA sta lavorando per portare la prima donna, la prima persona di colore e il suo primo astronauta partner internazionale sulla Luna nell’ambito del programma Artemis. SLS è parte integrante dell’infrastruttura della NASA per l’esplorazione dello Spazio profondo, insieme alla navicella Orion, ai sistemi di supporto a terra, alle tute spaziali avanzate e ai rover, al Gateway in orbita attorno alla Luna e ai sistemi commerciali di atterraggio umano. SLS è l’unico razzo in grado di inviare Orion, astronauti e rifornimenti sulla Luna con un solo lancio.

