Il viaggio epico della sabbia del Sahara: 8mila km sull’Atlantico fino agli USA

Ogni anno, dalla tarda primavera fino all’inizio dell’autunno, uno strato d’aria estremamente secca e polverosa noto come il Saharan Air Layer (SAL) parte dal deserto del Sahara in Africa per compiere un viaggio epico di oltre 8mila km attraverso l’Atlantico, giungendo fino agli Stati Uniti. Queste tempeste di sabbia sono un fenomeno frequente durante l’estate, il periodo di massima attività del SAL. Ogni 3-5 giorni, nubi di polvere si staccano dalle tempeste e possono viaggiare verso diverse aree. Questa settimana, una massa di polvere partita dall’Africa circa 2 settimane fa si è diffusa lungo gli Stati della costa del Golfo, dalla Florida al Texas, modificando i pattern meteorologici locali.

Una nube di sabbia del Sahara insolita negli USA

“È uno strato spesso 2 miglia, molto sottile in confronto all’intera atmosfera, ma quell’aria secca può davvero influenzare il meteo. Può sopprimere le nuvole pomeridiane e aiutare a raffreddare, ma possono comunque formarsi temporali nel tardo pomeriggio,” ha spiegato a Space.com Jason Dunion, meteorologo e Hurricane Program Field Director della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). “Può anche causare alcune delle giornate più calde quando queste ondate di polvere passano sopra regioni come il Texas e l’Alabama“.

Nonostante i ricercatori si aspettino queste gigantesche tempeste di polvere in questo periodo dell’anno, ciò che ha reso particolarmente interessante questa ondata è stato il fatto che non ha ostacolato l’uragano Beryl durante il suo viaggio attraverso l’Atlantico. I sistemi tropicali necessitano di molta umidità per formarsi, e quando incontrano polvere e aria secca, possono indebolirsi. Beryl, invece, si trovava nella posizione giusta al momento giusto rispetto a questa ondata.

“Beryl era posizionato sul lato meridionale della tempesta di polvere. È riuscito ad alimentarsi con l’aria tropicale umida a Sud dell’ondata di polvere. Molta di quella aria secca ha accompagnato il sistema che è diventato Beryl mentre attraversava i Caraibi, portando con sé molta polvere del Sahara sul lato Nord di Beryl,” ha riferito Dunion. “Se un sistema tropicale riesce a rimanere abbastanza a Sud da essere protetto da quell’aria secca, può comunque intensificarsi. Ma alcuni di questi sistemi che attraversano lo strato di polvere tendono a curvare verso Nord, e possono davvero indebolirsi“.

Gli occhi dei satelliti

I ricercatori possono monitorare le ondate di polvere grazie alle immagini satellitari raccolte da strumenti come i satelliti GOES-R della NOAA. “Credo che diamo per scontato il fatto di poter tracciare qualcosa come Beryl fino all’Africa o una di queste ondate di polvere del Sahara che oggi sono sopra gli Stati del Golfo; possiamo rintracciarle fino a 2 settimane prima. La nostra consapevolezza di ciò che sta accadendo è davvero aumentata,” ha dichiarato Dunion. “È comunque importante osservare cosa sta accadendo proprio dove ti trovi. Ecco perché utilizziamo i nostri Hurricane Hunters per studiare queste tempeste. I palloni del National Weather Service misurano quell’aria secca, e quindi penso che i satelliti aiutino con il quadro generale“.

Le tempeste di polvere del Sahara possono causare disagi con il calore e la ridotta qualità dell’aria, ma portano anche albe e tramonti mozzafiato, grazie alla dispersione della luce solare causata dalle particelle di polvere. “Possono creare tramonti davvero interessanti; si ottiene un bagliore arancione,” ha detto Dunion. “Sicuramente l’alba e il tramonto sono i momenti della giornata in cui apprezzare maggiormente quella polvere che c’è sopra di noi“.

