Virus West Nile, un caso in provincia di Pordenone: grave anziana

MeteoWeb

L’Azienda sanitaria Friuli occidentale (ASFO) ha comunicato che il 16 luglio è stato diagnosticato un caso accertato di infezione da virus West Nile in una paziente anziana ricoverata nel reparto di Neurologia dal 12 luglio, per febbre associata a sintomi neurologici. Le condizioni generali della donna sono gravi e la prognosi è attualmente riservata.

La paziente, viene spiegato in una nota, “residente in provincia di Pordenone, non riferisce di soggiorni in altre aree e perciò il caso viene considerato autoctono. Subito dopo la segnalazione di positività, sono tempestivamente partiti gli accertamenti del caso da parte del Dipartimento di prevenzione“.

Con tre nuovi casi di West Nile Virus segnalati nel periodo 11 – 17 luglio salgono a 6 i casi nell’uomo segnalati in Italia dall’inizio della sorveglianza, partita a maggio: è quanto riporta il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza del West Nile e Usutu virus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.