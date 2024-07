Weinstein ricoverato a New York per Covid e doppia polmonite

MeteoWeb

Harvey Weinstein, l’ex potente produttore di Hollywood, è stato recentemente ricoverato in ospedale con una diagnosi di Covid-19 e doppia polmonite. La notizia è stata confermata da un portavoce di Weinstein, che ha inoltre comunicato che l’ex produttore è in attesa di un nuovo processo a New York. Questo segue l’annullamento della sua precedente condanna a 23 anni di carcere per stupro, a causa di un vizio di forma.

Il ricovero di Weinstein

Weinstein, che oggi ha 72 anni, soffre di numerose altre condizioni di salute che complicano ulteriormente la sua situazione. Tra queste, si annoverano il diabete, problemi circolatori, ipertensione e ritenzione di fluidi nel cuore e nei polmoni. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasferito dal carcere di Rikers Island al reparto penitenziario del Bellevue Hospital. Questo trasferimento è stato documentato dal New York City Department of Correction e riportato dalla NBC.

Il prossimo processo di Weinstein a New York è fissato preliminarmente per il 12 novembre. Questo nuovo processo è cruciale, considerando che la sua prima condanna è stata annullata. Tuttavia, Weinstein non è solo alle prese con problemi legali a New York. Egli sta anche presentando ricorso contro una seconda condanna a 16 anni di prigione per molestie e stupro a Los Angeles.

Weinstein, una volta una delle figure più potenti e rispettate di Hollywood, ha visto la sua reputazione crollare drammaticamente con le numerose accuse di aggressione sessuale che hanno dato origine al movimento #MeToo. Le accuse contro di lui hanno spinto molte donne a farsi avanti con storie di abusi subiti da altre figure potenti, provocando un cambiamento significativo nell’industria dell’intrattenimento e oltre.

La salute di Weinstein è stata una questione di preoccupazione costante durante i suoi procedimenti legali. Le sue condizioni di salute precarie sono state citate ripetutamente dai suoi avvocati nel tentativo di ottenere trattamenti più favorevoli o ritardi nei processi. Tuttavia, le corti hanno spesso risposto con scetticismo, valutando attentamente le richieste in relazione alla gravità delle accuse contro di lui.

