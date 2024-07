Xiaomi rivoluziona il mercato: ecco i nuovi pieghevoli MIX FLIP e MIX FOLD 4

MeteoWeb

Xiaomi fa il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli compatti con due modelli innovativi: il MIX FLIP e il MIX FOLD 4. Con queste due nuove proposte, il colosso tecnologico cinese punta a sfidare i leader del mercato, offrendo dispositivi che combinano design avanzato e prestazioni di alto livello.

MIX FLIP

Il MIX FLIP è il primo pieghevole a conchiglia dell’azienda e si presenta come una proposta particolarmente raffinata. Con uno spessore di appena 7,6 millimetri quando è aperto e 16 millimetri da chiuso, questo dispositivo si distingue per la sua sottigliezza. Il peso di 190 grammi, unitamente alla costruzione in vetro e alluminio, garantisce un design elegante e robusto.

Il display principale del MIX FLIP è un AMOLED da 6,86 pollici con risoluzione di 2912 x 1224 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 3.000 nits. Anche il display esterno, da 4,01 pollici, è all’avanguardia, con risoluzione di 1224 x 2912 pixel e luminosità di picco di 3.000 nits, integrando un’area di visualizzazione 16:9 per un’uso confortevole anche a dispositivo chiuso.

Sotto il cofano, il MIX FLIP è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm, supportato da opzioni di memoria fino a 1TB e 16GB di RAM. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica, un teleobiettivo 2X da 50MP e una fotocamera interna da 32MP. La batteria da 4.780mAh supporta la ricarica rapida cablata a 67W, garantendo autonomia e prestazioni ottimali.

MIX FOLD 4

Il MIX FOLD 4, il pieghevole a libro di Xiaomi, punta su dimensioni e specifiche elevate. Con uno spessore di 4,6 millimetri da aperto e 9,5 millimetri da chiuso, e un peso di 226 grammi, questo dispositivo si avvicina ai pesi dei top di gamma non pieghevoli.

Il display interno AMOLED da 7,98 pollici offre una risoluzione di 2224 x 2488 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità di 3.000 nits. Il display esterno da 6,56 pollici presenta una risoluzione di 1080 x 2520 pixel, con la stessa frequenza di aggiornamento e luminosità di picco.

Il MIX FOLD 4 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm e propone opzioni di memoria fino a 1TB e 16GB di RAM. Il comparto fotografico è particolarmente versatile, con una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo 2X da 50MP, una camera periscopica da 10MP e una camera interna da 16MP con doppia lente per entrambi i display. La batteria da 5.100mAh offre ricarica rapida cablata a 67W e wireless a 50W.

Con queste due nuove aggiunte, Xiaomi si prepara a competere direttamente con i leader del settore dei pieghevoli. Sebbene non siano ancora stati annunciati dettagli su disponibilità internazionale e prezzi, le premesse sono promettenti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per scoprire quando questi innovativi dispositivi arriveranno sui mercati globali.

