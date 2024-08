Il 12 agosto 2018 veniva lanciata la sonda Parker

MeteoWeb

Il 12 agosto 2018, dalla base di Cape Canaveral in Florida, la NASA lanciava la Parker Solar Probe, una missione storica destinata a rivoluzionare la nostra comprensione del Sole. La sonda, intitolata all’astrofisico Eugene Parker, è stata progettata per avvicinarsi al Sole come mai prima d’ora, attraversando la sua corona e affrontando temperature estreme di oltre 1300°C.

L’obiettivo principale della Parker Solar Probe è lo studio del vento solare, il flusso costante di particelle cariche che il Sole emette nello Spazio. Queste particelle possono influenzare la Terra, interferendo con le comunicazioni satellitari e creando spettacolari aurore. Per comprendere meglio questi fenomeni, la sonda sta raccogliendo dati sulla composizione, la velocità e l’energia del vento solare, nonché sulle strutture magnetiche del Sole.

Le informazioni raccolte potrebbero aiutare a prevedere meglio le tempeste solari, riducendo il rischio per la tecnologia umana nello Spazio e sulla Terra.

