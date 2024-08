Il 20 agosto 1975 la NASA lancia la sonda Viking 1 verso Marte

MeteoWeb

Il 20 agosto 1975 la NASA ha lanciato la sonda Viking 1, la prima di 2 missioni gemelle destinate a esplorare Marte. L’obiettivo principale era ambizioso: effettuare il primo atterraggio controllato su Marte e trasmettere immagini e dati scientifici dalla superficie del Pianeta Rosso.

Viking 1 è stata lanciata da Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Titan IIIE, iniziando un viaggio di quasi un anno verso Marte. La sonda era composta da un orbiter e un lander, progettati per lavorare insieme per studiare l’atmosfera, la superficie e l’eventuale presenza di vita marziana.

Il 20 luglio 1976, esattamente 7 anni dopo il primo allunaggio dell’Apollo 11, il lander di Viking 1 è atterrato con successo nella regione di Chryse Planitia, inviando le prime immagini ravvicinate di Marte. La missione ha fornito informazioni cruciali, contribuendo a svelare molti dei misteri del Pianeta Rosso e gettando le basi per future esplorazioni planetarie.

Viking 1 ha operato per oltre 6 anni, ben oltre la durata prevista, diventando una delle missioni più fruttuose nella storia della NASA.

