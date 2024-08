Il 29 agosto 2005 l’uragano Katrina effettuava il landfall in Louisiana

MeteoWeb

Il 29 agosto 2005 è una data indelebile nella storia degli Stati Uniti. In quella tragica giornata, l’uragano Katrina effettuava il landfall in Louisiana, devastando la costa con venti furiosi e piogge torrenziali. Katrina, uno dei più potenti uragani mai registrati, si è abbattuto sulla regione come tempesta di 3ª categoria, con venti che hanno raggiunto i 205 km/h. Tuttavia, la vera distruzione non è arrivata tanto dai venti quanto dall’acqua.

Le dighe che proteggevano New Orleans hanno ceduto, inondando circa l’80% della città. Le immagini di quartieri sommersi e di persone intrappolate sui tetti delle loro case sono divenuti simbolo della tragedia. L’inadeguata risposta delle autorità locali e federali ha aggravato ulteriormente la crisi, causando un bilancio di oltre 1.800 morti e danni stimati in 125 miliardi di dollari.

La tempesta ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture e le disuguaglianze sociali della regione, con le comunità più povere e afroamericane colpite in modo sproporzionato.

