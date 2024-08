Il 3 agosto 2004 il lancio della sonda Messenger verso Mercurio

MeteoWeb

Il 3 agosto 2004 è stata lanciata, dalla base di Cape Canaveral, la sonda Messenger, segnando un evento storico nella ricerca spaziale. Dopo un rinvio di un giorno causato dalla tempesta tropicale Alex, la missione è poi partita alla volta di Mercurio, riaccendendo l’interesse per il pianeta più vicino al Sole.

L’ultimo tentativo di esplorazione di Mercurio risaliva a ben trent’anni prima, con il passaggio della sonda Mariner 10. Messenger, il cui nome è un acronimo per “MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging“, aveva l’obiettivo ambizioso di mappare e studiare la superficie e l’ambiente di Mercurio, fornendo dati cruciali per comprendere meglio la sua composizione, geologia, e campo magnetico.

Il lancio di Messenger rappresenta un traguardo significativo per la NASA e per la comunità scientifica, segnando il ritorno dell’attenzione verso un pianeta enigmatico e poco conosciuto. La missione ha richiesto un lungo viaggio, con l’utilizzo di diverse manovre gravitazionali attorno a Venere e alla Terra per raggiungere l’orbita di Mercurio. Una volta arrivata, Messenger ha fornito immagini e dati senza precedenti, arricchendo il nostro bagaglio di conoscenze sul Sistema Solare interno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.