Il 6 agosto 2014 l’audace incontro di Rosetta con la Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

MeteoWeb

Il 6 agosto 2014 la sonda Rosetta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) raggiunse la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko dopo un viaggio epico durato circa 10 anni. Questo storico traguardo segnò la prima volta in cui una sonda riuscì a incontrare e orbitare attorno a una cometa, aprendo nuove frontiere nell’esplorazione spaziale.

Lanciata il 2 marzo 2004, Rosetta intraprese un lungo e complesso viaggio, compiendo diverse manovre di fionda gravitazionale attorno alla Terra e a Marte per accumulare la velocità necessaria. La missione aveva come scopo principale lo studio dettagliato della cometa, per comprendere meglio la composizione e l’evoluzione del sistema solare.

Una volta arrivata, Rosetta iniziò a inviare immagini e dati senza precedenti della cometa, rivelando un paesaggio sorprendentemente complesso con scogliere, crateri e pianure polverose. Il 12 novembre 2014, la missione raggiunse un ulteriore straordinario successo con il rilascio del lander Philae, che effettuò il primo atterraggio su una cometa, nonostante alcune difficoltà tecniche che portarono a un atterraggio imprevisto.

I dati raccolti da Rosetta e Philae hanno rivoluzionato la nostra comprensione delle comete, rivelando molecole organiche complesse e suggerendo che tali corpi celesti potrebbero aver contribuito alla nascita della vita sulla Terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.