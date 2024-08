Addio a Daniela Larreal: la campionessa venezuelana soffocata dal cibo

MeteoWeb

Addio a Daniela Larreal Chirinos. L’ex campionessa venezuelana di ciclismo è morta in maniera tragica: è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Las Vegas, dopo essersi presumibilmente soffocata con del cibo. La tragica scoperta è avvenuta 4 giorni fa dopo che l’assenza da lavoro aveva fatto scattare l’allarme da parte dei colleghi: dal 12 agosto, Daniela Larreal Chirinos non si presentava al lavoro in una struttura alberghiera della città. Quando la Polizia è entrata in casa ha trovato il corpo senza vita e resti di cibo nella trachea, il che fa indurre che la morte sia stata accidentale.

Daniela Larreal Chirinos era una delle atlete più celebri di tutto il Venezuela. Ha partecipato cinque volte alle Olimpiadi, da Barcellona nel 1992 a Londra nel 2012. Non ha mai conquistato medaglie, ma ha vinto due ori ai Giochi centroamericani e caraibici di San Salvador nel 2002 e due argenti ai Giochi panamericani di Santo Domingo l’anno seguente. Faceva la cameriera in un albergo di Las Vegas dopo essere stata di fatto esiliata dal suo Paese per la sua posizione contro il Presidente Maduro.

