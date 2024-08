Addio a Susan Wojcicki, ex CEO di YouTube: morta a 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro

MeteoWeb

Il mondo della tecnologia piange la scomparsa di Susan Wojcicki, ex amministratore delegato di YouTube e figura storica di Google. Wojcicki si è spenta sabato all’età di 56 anni, dopo una battaglia di 2 anni contro il cancro al polmone.

La notizia è stata confermata dal marito Dennis Troper, che in un post su Facebook ha espresso il suo dolore: “Con profonda tristezza annuncio la scomparsa di Susan. Mia moglie amata da 26 anni e madre dei nostri 5 figli ci ha lasciato oggi dopo 2 anni di lotta contro il cancro al polmone“.

Wojcicki è stata una delle donne più influenti nel settore tecnologico, entrando in Google nel 1999 come una delle prime dipendenti. Nel 2014, ha assunto la guida di YouTube, dopo aver contribuito al successo dei prodotti pubblicitari di Google. Durante la sua leadership, ha trasformato YouTube in una delle piattaforme più potenti al mondo.

Nel 2023 Wojcicki ha deciso di dimettersi per concentrarsi su famiglia, salute e progetti personali, cedendo il posto a Neal Mohan. La sua eredità rimane forte, sia in Google che nel settore tecnologico globale.

