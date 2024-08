Agrigento, “nuovo pericolo nella spiaggia di San Leone” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Negli scorsi anni il Comune di Agrigento ha montato nella spiaggia di San Leone “una transenna, per impedire il passaggio dei bagnanti nel bagnasciuga, dopo il crollo della pista ciclabile. Purtroppo questa transenna il Comune non l’ha più smontata ed oggi la stessa è ricomparsa nella battigia, creando un serio pericolo per la balneazione,” spiega in una nota MareAmico Agrigento. Bene ha fatto l’ASP di Agrigento a mantenere il divieto di balneazione in questi luoghi. Come possiamo pretendere che i gestori dei chioschi in spiaggia bonifichino i luoghi, quando non lo fa neanche il Comune?”

