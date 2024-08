Allerta incendi Sardegna: domani livello giallo sull’isola

MeteoWeb

Per la giornata di domani, sabato 17 agosto, la Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta per rischio incendi di colore giallo valida per praticamente tutta l’isola. La previsione di pericolo è di livello medio. Sotto tale livello di allerta, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.

