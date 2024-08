Allerta incendi Sardegna: codice arancione nel sud dell’isola

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino di allerta per rischio incendi, valido per la giornata di domani, giovedì 22 agosto. Il bollettino indica allerta arancione nel sud dell’isola, inclusa la zona di Cagliari; allerta gialla nel resto della regione, esclusa parte del nord-ovest che non si trova sotto alcuna allerta.

Sotto allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.